El Marino vuelve a contar solo con quince jugadores

El técnico del Marino de Luanco, Oli, se verá obligado a repetir la convocatoria de la primera derrota que ha sufrido el equipo esta temporada, el pasado domingo ante el Gijón Industrial. El equipo llegaba al campo gijonés con solo quince jugadores de la primera plantilla, los mismos que podrán estar este domingo en Miramar para enfrentarse al Condal (17.00 horas). "No se puede decir que la falta de jugadores fuera la causa de la derrota, pero siempre es mejor tener donde elegir", matizaba ayer el entrenador.

Sabe que no recuperará a ninguno de los jugadores que son baja: Guaya cumplirá su segundo partido de sanción tras la expulsión en el derbi ante el Avilés; Fassani todavía no está al cien por cien y no estará disponible, y Borja todavía está escayolado, por lo que le queda tiempo para incorporarse al trabajo, todo ello unido a la baja de larga duración de Viesca. Además, es probable que Miguel, el juvenil que completó la convocatoria juegue con su equipo esta semana.

Con todo, el técnico confía plenamente en el equipo, y afirma que la derrota podía llegar en cualquier momento. "El equipo tiene muy claro desde el principio de la temporada como jugar y así nos están yendo bien las cosas, que estamos en la lucha por ser primeros. Tenemos que ser un poco más contundentes en las dos áreas y ya está", sentenció el entrenador marinista.

Horarios de los próximos partidos. El Marino ya conoce los horarios de los próximos tres partidos, empezando por el de Miramar de este domingo, ante el Condal, a las 17.00 horas. El San Martín también ha anunciado el horario del partido del día 25, también domingo, en el Forlán a las 16.30 horas. Además, el club señaló que el siguiente partido en el campo luanquín, se jugará de sábado, el 3 de marzo, a las 18.00 horas.