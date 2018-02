El plan para salvar al Avilés

El Real Avilés tiene que dar un cambio para revertir la mala racha en la que está inmerso, tras seis derrotas consecutivas. El técnico del Real Avilés, Xiel, tiene claro lo que quiere, cómo debe jugar al equipo para conseguirlo y ayer le tocó hacer partícipes a los jugadores con mayor contundencia de la habitual. El entrenador dio una intensa charla a la plantilla desgranando las claves del juego que quiere ver en el campo: líneas juntas sin el balón y juego con criterio con él. Son dos pilares básicos para muchos equipos, pero en el caso del Avilés tocó recordarlos. Una frase, resonó más alta que ninguna: "Tenemos que tener una idea de juego clara y tenéis que querer llevarla al campo. Si luego sale mal, ya veremos qué hacemos, pero hay que saber a qué queremos jugar".

Esta sentencia sería normal en un entrenamiento de una pretemporada de cualquier equipo, pero en el caso del Avilés llega en pleno febrero y con el equipo en problemas. La mitad de la plantilla acaba de llegar y aunque Xiel está trabajando con ellos cada día en esa dirección, quiso poner las cosas claras punto por punto. El domingo, en el Suárez Puerta ante el Atlético Lugones, el Avilés tiene que ser otro. Todos son conscientes de que no hay margen para el error.

Así, fue analizando cada fallo de los últimos partidos y poniéndole solución. La primera clave, la colocación del equipo cuando no tiene el balón. El técnico pidió a los suyos trabajo en defensa y, sobre todo juntar las líneas para evitar convertirse en un coladero.

La otra clave básica está en la salida del balón. De ahí, salieron prácticamente todo el resto de pautas que les pidió a los jugadores y todas pasan por "tener criterio en los pases", para no repetir pérdidas de balón que han condenado al equipo en muchos momentos. De ahí se deduce la directriz de evitar el patadón para sacar el balón del área; mover de lado a lado del campo el esférico pero cuando se ve el pase claro; no deshacerse en pequeños toques en el centro del campo o la defensa, que acaban facilitando al rival recuperar el balón...

Y también, saber a quién se le pasa el esférico. "Hay que aprovechar las virtudes del compañero, no las debilidades, tenemos que saber con quién jugamos", sentenció Xiel durante la charla, en un intento de que los jugadores pongan el foco en el trabajo de sus compañeros, no solo en el suyo propio. Y es que esa sigue siendo la premisa del técnico desde que llegó, que el equipo sea uno. Fallo a fallo, fueron encontrando la solución a cada error, para intentar que no se repitan.

Pendientes de la enfermería. Toni Escobedo conoció ayer el alcance de su lesión, que le mantendrá fuera del equipo diez días, por una rotura de 1,2 centímetros en el isquiotibial. Sin embargo, el técnico ya pudo contar con Balsera para trabajar tanto el miércoles como ayer, después de no entrenarse el lunes por molestias en el tobillo y está pendiente de recuperar ya a Miguel Escobedo, que pasa por un catarro y ha tenido que ausentarse de los entrenamientos durante esta semana. El equipo se entrena hoy en el Suárez Puerta para acabar de preparar el partido.