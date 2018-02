El Eibar examina al Barça

El Municipal de Ipurúa acoge hoy un interesante partido entre el Eibar y el Barcelona (16.15 horas/beIN LaLiga), donde los locales intentarán hacer valer su fortaleza en casa y buscar un tercer pinchazo seguido de un líder que, además, tiene la vuelta de la Liga de Campeones el próximo martes frente al Chelsea. Son tres las victorias logradas por el Barcelona en Ipurúa, con diez goles a su favor y ninguno encajado, pero los de Valverde recelan de un Eibar que está en el mejor momento de la temporada.

Conocedor de la situación, el Eibar de Mendilibar intentará llevar el partido a su terreno, desquiciar al Barça con una defensa intensa y una presión alta que asfixie a los blaugranas en la salida del balón, para tener más opciones de puntuar. El paso del tiempo puede jugar a su favor, como le sucedió al Getafe, que se defendió con uñas y dientes y arañó ese punto del feudo blaugrana.

Sin más bajas que las conocidas de Enrich y Rico, Mendilibar tendrá todas las cartas para jugarlas como desee. También Valverde, que no ha recuperado a Vermaelen pero sí a Umtiti, sancionado contra el Getafe. Además, el rodaje de Dembélé podría llevarle a tener más minutos al entrar en una convocatoria sin ausencias destacadas.

Pese a esos dos empates que han enjuagado la distancia del Barça respecto al Atlético, los azulgrana siguen invictos en Primera y pueden igualar en Ipurúa el récord de 31 jornadas consecutivas sin perder en la competición doméstica. Ahora mismo sigue en posesión de Pep Guardiola esa mejora racha de 31 partidos del Barça imbatido, en la temporada 2010/2011.

Sí tiene el Barça actual de Valverde el récord de partidos sin conocer la derrota en un arranque de campeonato doméstico, con las 23 jornadas actuales, superando las 21 de Guardiola en la campaña 2009/2010 o los 19 partidos sin caer del Barça de Tito Vilanova en la temporada 2012/2013. Así, este Barça de récord pero en cierto receso busca otro en Ipurúa.

El técnico culé no quiere más errores. El entrenador del Barcelona, Valverde, aseguró ayer que no están pensando en el Chelsea ni en la Liga de Campeones sino en superar a un Eibar, en un gran momento, y es que cree que si piensan en el margen de puntos que tienen en la tabla dará un primer paso para cometer otro error: "Cuando piensas que tienes margen de error das un paso para cometer ese error. Vamos siempre a ganar, es la forma de afrontarlo. Mirando la clasificación, si pierdes sigues siendo primero, pero no quiero perder". Aseguró que para ganar tendrán que plantear el partido de una forma "muy potente. Tenemos un rival en condiciones extraordinarias".