La hora de Alberto

Han pasado más de dos meses desde que el cántabro Alberto Gómez disputó sus últimos minutos con la camiseta del Caudal. En el choque celebrado en Lasesarre ante el Barakaldo, el joven mediocentro cántabro vio la quinta cartulina amarilla y después le llegó una dolorosa lesión, la rotura del ligamento tibioperonal anterior, unas dolencias que lo mantuvieron apartado de los terrenos de juego hasta esta semana.

"Ha sido complicado, estar dos meses fuera no es nada fácil, pero es algo que ha tocado afrontar con optimismo y pensando en volver a jugar", asegura Alberto Gómez. La espera se ha hecho corta y, aunque en la pasada semana haya formado parte de la convocatoria de los mierenses -fue un mero trámite para completar una lista de 18 hombres- esta semana ya se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros. "Las sensaciones han ido mejorando a medida que avanzaba la semana, en los últimos entrenamientos me encontré bien y en disposición de ayudar al equipo si el entrenador así lo quiere", admite Alberto Gómez.

Lo cierto es que el Caudal Deportivo ha cambiado su cara desde que Alberto Gómez disputó su último encuentro. Se han producido once salidas y han llegado nueve futbolistas al equipo de Mieres. Este hecho no influye para el futbolista cántabro, quien destaca que "todo lo que se haga por tratar de mejorar la marcha del equipo es bueno".

Alberto Gómez cree que puede aportar al equipo "frescura y ganas de hacerlo bien, porque desde el vestuario queremos dar una alegría a nuestra gente". El mediocentro cántabro apunta que "la situación del Caudal no es fácil, estamos fastidiados porque las cosas no están saliendo bien". Gómez destaca que "nunca me había visto en una situación así, pero hay que aprender de todo esto".

Los mierenses tratarán de sumar la victoria ante el filial de la Real Sociedad B, tras una vuelta completa sin conseguir los tres puntos. El futbolista cántabro del Caudal destaca del rival que "son un equipo que sabe jugar bien al fútbol y que tiene un buen trato de la pelota, pero si nosotros estamos al ciento por ciento les podemos hacer daño y podremos sumar".