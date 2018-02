Luis: "Fui muy feliz en mi etapa en el Langreo"

Luis Gutiérrez llegó a Asturias hace tres años y lo hizo para jugar en el Langreo. Apenas una semana a prueba con los de Ganzábal sirvió a Hernán para hacerle ficha federativa al mediocentro cántabro. El futbolista, que jugó un año en el club azulgrana, ahora milita en el Praviano, rival mañana del Langreo.

- Es un partido bonito para usted.

-Será especial. Ellos me dieron la oportunidad de jugar en Asturias y les estoy agradecido. Además, siempre que me he medido al Langreo -será la tercera ocasión- hemos hecho buenos partidos. Por ejemplo, este año solamente caímos por 1-0 en Ganzábal.

- ¿Cómo le va en el Praviano?

-Estamos muy bien. Somos un equipo fiable y estamos creciendo como grupo. Solamente hemos perdido dos partidos por una diferencia de dos goles y eso dice mucho del equipo. Además tengo la confianza de Julio Llanos y estoy participando con asiduidad, eso es importante para mí.

- ¿Qué recuerda de su paso por el Langreo?

-Fue un gran año. Aquella temporada no se ganó la Liga por el Caudal. Hicimos más de 90 puntos y nos quedamos a las puertas. Había un gran grupo en aquel vestuario. Hice una gran amistad con hombres como Claudio y Michu. El buen ambiente resultó clave para hacer una campaña tan buena.

- Hernán fue el que apostó por usted.

-En apenas una semana me hizo la ficha y los partidos que jugué aquel año fui muy feliz. Jugar en el Langreo te da un ritmo muy elevado, es un equipo muy serio.

- ¿Dónde ve al Langreo este año?

-Creo que va a pelear por el título de Liga. Llegó a descolgarse, pero de nuevo está en la zona alta. Han tenido mala fortuna con las lesiones pero han fichado bien en este mercado invernal. Son candidatos a todo.