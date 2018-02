Muere Leandro Cuesta, ganador del Sella en 1949

La Policía local de Ribadesella encontró ayer muerto en su casa de Santianes a Leandro Cuesta, campeón del Descenso del Sella en 1949 junto a su hermano Antonio. Los primeros indicios apuntan a que Cuesta llevaba varios días muerto. Sus vecinos aseguran que no tenía mucha relación con él. Leandro Cuesta, junto a su hermano Antonio, ganó el Descenso Nacional en 1949, en la modalidad de K-2, con los colores del Ribadesella. Años después, en 1955, Cuesta se impuso en la modalidad de K-1, tras haber quedado segundo en el año 1954 (precisamente en ese año los vencedores absolutos del Sella fueron los otros hermanos Cuesta, Antonio y Maximino). Informa C. M. y J. M. C.