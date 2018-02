El enrachado Gijón Industrial visita Colunga

Vive su mejor momento de la temporada, acompañado de grandes resultados. El Gijón Industrial suma trece de los últimos quince puntos puestos en juego, al que se suma la machada de ser el primer equipo en imponerse al Marino de Luanco esta temporada. Unos resultados que le han hecho distanciarse de los puestos de descenso, pero el conjunto de Viti Amaro mantiene los pies en el suelo y no lanza las campanas al vuelo. No se rindió cuando estaba en la parte baja de la clasificación y ahora no pretende agarrarse a confianzas innecesarias.

Los fabriles están de dulce para rendir visita a un Colunga que cerró en avilés una nefasta racha de resultados. Los locales contarán, a partir de las 16.30 horas, con la baja por sanción de Luis y la del lesionado Dudi, mientras que el Gijón Industrial acudirá con la baja por sanción del incombustible Dani Borreguero. Una ausencia que tratará de cubrir el técnico, que recupera al polivalente Iván Suárez.

De esta forma, el Gijón Industrial afrontará un bonito duelo en el que tratará de ampliar su excelente dinámica de juego y de resultados a costa de un Colunga que quiere relanzar su vuelo para alejarse más de la zona peligrosa.