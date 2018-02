El Langreo visita el complicado campo de Santa Catalina

El Unión Popular de Langreo tiene esta tarde en Santa Catalina un encuentro para crecer. El equipo que entrena Hernán Pérez visita a un Praviano que es la auténtica revelación de la temporada y un cuadro que en su campo es muy complicado e vencer de ahí que el duelo será vital para un Langreo que quiere seguir aspirando al título de Liga.

El empate del pasado domingo en el Nuevo Ganzábal contra el Mosconia no ensombrece el gran inicio de año de los azulgranas en el que están siendo los mejores. Este "lunar" pueden enmendarlo ganado esta tarde en Pravia ante un conjunto local que está realizando una gran campaña.

Las bajas volverán a ser un problema para Hernán. El técnico azulgrana no podrá contar con los lesionados Álvaro García, Riki, Fran No, Javi Sánchez y Álvaro Cuello. Bajas más que sensibles, sobre todo, la del ex del Caudal que estaba siendo clave en esta reacción de los del Ganzábal. Esta baja hace que Hernán vuelva a apostar por el joven Polo para comandar el ataque en Satan Cantalina. La otra novedad sería la del Acebal en el lateral derecho con Pelayo Pedrayes y Castiello en e l centro de la zaga además de Héctor Nespral en el doble pivote junto a Calvillo. Hernán podría apostar por el siguiente once para ganar en Santa Catalina: Adrián Torre; Pablo Acebal, Pelayo Pedrayes, Castiello, Andrés Cabranes; Héctor Nespral, Nacho Calvillo; Cris Montes, Urtzi, Omar Sampedro; y Polo. Por su parte, en el Praviano serán baja los lesionados Dani Granda y Xabi Semedo.