Un partido para cambiar de imagen

Llega el momento de demostrar en el campo que el trabajo de una semana intensa ha funcionado. El Real Avilés necesita los tres puntos del partido de hoy para retomar una senda de la victoria que perdió hace seis jornadas y lo tiene que hacer ante un equipo, el Atlético Lugones, que no está mucho mejor que los blanquiazules, pero que ha sido capaz de hacer cosas interesantes, como empatar con el Marino de Luanco en Miramar hace apenas tres jornadas.

El técnico del Avilés, Xiel, ha tratado estos días de cambiar la imagen del equipo de una vez por todas para revertir la situación en la que se encuentra el equipo, y un partido que sería de por sí vital al tratarse de un rival directo, gana todavía más trascendencia: una victoria hoy serviría para corroborar que la línea de trabajo es la correcta y levantaría el ánimo de un equipo. La derrota, no es la muerte, queda mucho trabajo con un equipo prácticamente nuevo después del mercado invernal, pero salir del pozo se hace más complicado según pasan las jornadas y la más que peligrosa dinámica en la que está metido el equipo es una losa que hay que apartar cuanto antes.

Difícil reto el que se le presenta al equipo blanquiazul, que además de enfrentarse a sus propias sombras lo hace ante un Lugones que solo está a tres puntos, pero que viene de cosechar dos empates a domicilio ante el Marino y el Colunga. De ganar, el Avilés puede dar un gran salto, empataría a puntos con el equipo lugonense y, dependiendo de otros resultados, se pondría más cerca de los puestos de tranquilidad para trabajar con otra sensación de cara al siguiente encuentro.

Finalmente, el entrenador blanquiazul podrá contar con Balsera y Thomas, que han estado entre algodones, pero no con Toni, que será baja diez días, y Miguel, que no se ha recuperado de su faringitis. El técnico todavía está en periodo de pruebas para dar con su once ideal, aunque en estos días de entrenamiento se ha afanado en que el equipo interiorizara el modo de juego que quiere, jugando el balón pero con conciencia para evitar los fallos que han condenado al Avilés en los últimos partidos.

Así, Xiel podría optar por un once similar al de la semana pasada, pero sin Toni, y es probable que con la entrada del argentino Gastón, que ya ha entrado en la convocatoria después de tener una semana más para acoplarse al equipo.

El Atlético Lugones está peor de efectivos. El equipo cuenta con varias bajas y tendrá que tirar de los juveniles para completar la plantilla. Así, espera no notar las ausencias de Ernesto, Jordán y Guardado, lesionados, y el sancionado Marcos Norniella.