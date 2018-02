El tremendo enfado del entrenador del Valladolid B: "Me cago en mi p..."

El entrenador del Valladolid B fue incapaz de contener su enfado en la comparecencia ante los medios posterior al partido de los pucelanos en el Baltasar Pujales ante el Rápido de Bouzas.

Miguel Rivera entró en la sala de prensa enzarzado en una discusión con un miembro del cuerpo técnico del equipo vigués. El preparador del conjunto castellano-leonés había felicitado al linier del encuentro que había señalado un penalti muy polémico en contra de los boucenses, detalle que no le pareció correcto a un técnico del Rápido que le acusó de ser un "sinvergüenza".

Miguel Rivera, ya ante los micrófonos, acusa a su interlocutor de no entender lo qué estaba pasando: "Qué poco me conoces, campeón". Pero la reacción del entrenador del Valladolid B no se quedó ahí.

El técnico explotó, con puñetazos en la mesa incluidos. "Le digo al línea 'bien' y ¿qué pasa? ¿Por eso dices que soy un sinvergüenza? Me cago en mi puta madre", exclamó Rivera, plantando la rueda de prensa y marchándose del recinto hecho un basilisco.