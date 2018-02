La grandeza de ser Arteaga

Óliver Arteaga exprimió al máximo su día de descanso para recuperarse bien del cansancio acumulado el sábado en Pumarín. El cuerpo aún le dolía por el esfuerzo y por los golpes recibidos durante el duro partido que el Unión Financiera ganó (74-63) al Valladolid. Un triunfo para el que el pívot canario fue decisivo dando un recital en ataque, con veinte puntos, y en defensa, poniendo cuatro tapones y cerrando el paso a los pívots oponentes una y otra vez. El alto rendimiento de Arteaga está casi siempre garantizado, pero lo del sábado fue especial y los 38 de valoración que sumó son una auténtica salvajada.

Él, 35 años y más de una decena de equipos a las espaldas, resta importancia a su aportación y habla del equipo: "Jugamos un gran partido, moviendo el balón y defendiendo muy bien". Incluso cuando se le pregunta por sus números continúa hablando de sus compañeros: "Veníamos de dos derrotas seguidas tras el parón por la Copa Princesa y estuvimos a un gran nivel. Habíamos estado entrenando bien y eso que la semana había sido complicada por las lesiones, días en los que teníamos que hacer tres contra tres o cuatro contra cuatro porque no llegábamos a cinco. Nos hacía mucha falta esta victoria", añadía. Para que hable de su actuación hay que insistirle un poco y sí que reconoce que hizo "un partido muy bueno, tanto en ataque como en defensa".

Rubén Rodríguez, el "speaker" de los encuentros del Oviedo Baloncesto, dijo al entregarle el premio al mejor del partido ante el Valladolid que había que cambiar el nombre del galardón y pasar a denominarlo el "Óliver Arteaga" de cada partido en lugar del más valorado. Y es que en Pumarín esta temporada es ya una costumbre ver al canario recibir el aplauso del público como el mejor de cada choque.

Pero nada de eso altera a este gigante canario, de 2.09 de estatura, que reconoce sentirse "muy cómodo" en Oviedo. Algo que para él tiene mucha importancia: "En la ciudad estoy muy bien y en lo deportivo me he encontrado muy cómodo, conocía bien a Carles Marco y Javi Rodríguez (primer y segundo entrenador del Unión Financiera), ellos me llamaron y me insistieron para que viniera y no me he equivocado haciéndoles caso", sentenciaba.

Un clásico de la LEB Oro, con varias temporadas en ACB en las filas de clubes como el Valencia, el CAI Zaragoza o el Manresa, está gratamente sorprendido por lo que se vive en el pequeño polideportivo ovetense: "Lo que sí que puedo decir es que es uno de los mejores ambientes que he vivido como jugador. Lo mejor que tiene la afición del Oviedo es que siempre te apoya; en las buenas y en las malas. Al principio de temporada nos costó y llegamos a no competir como debíamos en algún partido y ellos siguieron con nosotros. Eso nos ha dado mucha fuerza para mejorar", explica.

Tanta que ya suman quince victorias, están consolidados en la quinta plaza y apuntan alto esta temporada. "Quince son muchas victorias, en líneas generales estamos trabajando bien. La LEB Oro es una competición exigente y estar ahí arriba peleando con equipos que están hechos para ascender es un privilegio. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y mejorando".

El sábado a él le tocó redoblar esfuerzos para suplir a un Barro con molestias físicas. Arteaga, generoso, tiene grandes palabras para el senegalés: "Hace un trabajo que a lo mejor a veces no se ve demasiado en las estadísticas pero que para nosotros es muy importante, es un jugador muy físico que nos aporta mucha agresividad en defensa". Tampoco escatima elogios para Víctor Pérez, otro de los que lideraron al equipo ovetense el sábado en Pumarín: "Jugó un grandísimo partido, pero es que está haciendo una gran temporada, siendo muy regular; todos estuvimos a gran nivel".

Un nivel que tendrá que ser muy alto si quieren ganar el sábado (18.15) al Prat, segundo clasificado. "Tiene muchísimo mérito, Arturo Álvarez (el entrenador mierense del Prat) ha sido capaz de confeccionar un gran grupo".