Uribe: "El Caudal es un equipo difícil de ganar"

"Somos un equipo difícil de ganar, aunque de cara a portería nos está fallando una dosis de fortuna. Salvo el encuentro ante el Logroñés, hemos competido con dignidad en el resto de los partidos". La reflexión es de Josu Uribe, técnico del Caudal, colista de Segunda B con 14 puntos. Desde su llegada, hace 10 jornadas, el Caudal no ha ganado ningún partido, ha empatado cuatro y ha perdido seis, pero el entrenador no se rinde. "La palabra rendirse no está en mi vocabulario", señala el gijonés tras perder el domingo frente a la Real Sociedad B.

En ese partido, los blanquinegros ofrecieron una mejor versión, aunque insuficiente para sumar. Plantaron cara hasta el final y se vieron lastrados por un error defensivo. Pese a la derrota, Uribe no va a tirar la toalla. Tampoco la directiva del Caudal tiene previsto ningún cambio. Sigue confiando en el técnico. Quedan 36 puntos en juego. El Caudal está a 10 de la promoción para la permanencia y a 14 de la permanencia directa. Para Uribe, sus futbolistas "siguen con las ganas de competir intactas" y destaca que "somos un equipo difícil de ganar, aunque de cara a portería nos está faltando una dosis de fortuna, pero salvo en el encuentro ante el Logroñés, hemos competido con dignidad en el resto de los partidos".

"El otro día, en Zubieta, los entrenadores de la Real Sociedad B me comentaron que era inexplicable que un equipo como el nuestro estuviese en esa situación, que les habíamos planteado un partido complicado", señala. Y es que el entrenador cree que, por el desempeño de sus jugadores, el Caudal merecería tener "seis o siete puntos más".

Pese a todo, Uribe ya mira hacia adelante y busca la primera victoria en su etapa en el Caudal. La próxima prueba será el domingo, a las 18.30 horas, frente al Real Unión de Irún. "Tengo ganas de ganar". Uribe destaca que "somos conscientes de los problemas que existen" y apunta una frase que ya repitió varias veces en el vestuario: "quien se quiera ir que se vaya, pero ahora es momento para ser valiente". Una única idea ronda la cabeza del preparador del cuadro caudalista, "vamos a salir a ganar este domingo ante el Real Unión y es algo que repetiremos durante los tres meses que nos quedan".