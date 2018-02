Luis Nuño vuelve a sonreír

Luis Nuño vuelve a sonreir. El delantero avilesino consiguió ante el Lugones (3-0) un doblete después de seis semanas de sequía tras marcar otros dos goles contra el Mosconia (1-2) que dieron el triunfo al Avilés. "No marcar siempre produce un poco de ansiedad, pero tampoco estaba preocupado porque sabía que tarde o temprano iban a llegar, y estoy muy contento", señala para añadir: "Fueron dos asistencias de Anselm, que revolucionó el partido tras el descanso porque estuvo en los tres goles. Hizo un partidazo y gracias a él pude volver a marcar".

Los goles, además, cierran la herida abierta tras negarse el club a dejarle marchar en el mercado de invierno cuando tenía buenas ofertas, incluido el Marino. Y el jugador lo pasó mal. "Pasé una temporada que no me encontraba bien ni mental ni físicamente, pero poco a poco hay que ir mejorando". Y asegura que su compromiso con el Avilés es máximo. "Quise salir, pero enero ya se acabó y asumí la situación. Estoy en el Avilés y no me queda otra que hacerlo bien y ayudar al equipo porque también es bueno para mí y voy a hacer lo máximo posible hasta mayo para mantene la categoría, como hasta ahora".

Lo importante, resalta el futbolista, es la victoria porque, explica, "llevabamos seis semanas entrenando muy bien y el equipo se merecía una victora para que nosotros mismos nos creamos que podemos salir de ahí. Quedan muchas jornadas, muchos puntos y mucho por decidir".

Lo cierto es que el panorama blanquiazul se despeja un poco porque, aunque sigue en el pozo, ahora hay un equipo con 22 futbolistas con el que el técnico, José Luis Díaz, Xiel, puede trabajar. "Al menos ahora entrenamos muy bien porque no es lo mismo que cuando éramos doce o trece y esa mejora se ve en el campo, por eso creo que poco a poco vamos a seguir sumando puntos".

La del domingo, aunque muy importante, sólo fue un victoria que Luis Nuño confía en que sea el inicio de la remontada del equipo avilesino. "Esperamos que si porque ahora vienen tres o cuatro partidos contra rivales directos, empezando con el Industrial el domingo en Santa Cruz (17.00 horas), y lo importante fuera de casa es no perder y hacer un partido serio porque así llegarán los goles y los puntos", finalizó.