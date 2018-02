Modric, otra baja en el Madrid, que juega hoy en Leganés

El Estadio Municipal de Butarque acogerá hoy el partido de de Liga aplazado en su momento, jornada 16, entre el Leganés y el Madrid. En el Madrid la duda es si Zidane hará un once de gala, y en principio parece que apostará por la BBC arriba y Theo como sustituto del lesionado Marcelo. En este caso son bajas Kroos, Modric, Vallejo y Marcelo por lesión. Modric se lesionó en el entrenamiento de ayer. Sufre una lesión muscular en el boceps femoral de la piuerna derecha. Será baja entre 7 y 10 días y se espera recuperar para el partido de vuelta contra el PSG. En el Leganés las dudas están en la defensa, donde se espera que Mauro o Bustinza formen pareja con Siovas, y en el acompañante de Rubén Pérez. Es baja Szymanowski por lesión y Ezequiel Muñoz, duda.

El entrenador del Madrid, Zidane, aseguró que "a veces cuando respondo hay algunas dudas, pero hasta que no me canse de este trabajo voy a seguir. Estoy bien aquí y voy a pelear por seguir, después es el día a día lo que me lleva a ser fuerte". El técnico francés bromeó sobre cuando diría si seguía el año que viene: "Antes de final de temporada, justo antes". Zidane reconoció el sábado que entrenar al Madrid produce mucho desgaste.