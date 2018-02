El récord inesperado de Beatriz Álvarez

La atleta gijonesa Beatriz Álvarez logró este fin de semana la medalla de plata en el Campeonato de España de 3.000 metros en pista cubierta con una marca de 9:10:35 que mejora el récord de Asturias en casi 9 segundos, una marca que databa de 1999.

"No me lo esperaba en absoluto. Iba sexta en el ranking y mi objetivo era mejorar mi marca personal en esa distancia que era de 9:31. Pero este año me encuentro muy bien de forma y me dijeron que lo podía conseguir", reconoce la atleta. Además de la notable mejora del récord de Asturias la marca lograda por Beatriz supone rebajar nada menos que en 21 segundos su anterior registro personal. "Los 9:31 los tenía desde hacía tiempo y los había repetido la semana pasada en el mitin de Madrid. En esa carrera mi objetivo sólo era hacer la mínima para el Campeonato de España que era 9:45, así que no salí muy fuerte, fui más bien conservadora. Pero llegué bien y sabía que estaba en mi mano bajar de 9:31, aunque la verdad es que 9:10 no me lo esperaba" manifiesta la atleta del Universidad de Oviedo visiblemente contenta.

No obstante este registro no le hace variar sus planes para esta temporada. "Voy un poco al día, no me planteo objetivos a largo plazo" afirma, "este fin de semana tengo el Campeonato de España de clubes de cross que es en Gijón y quiero hacer un buen puesto para el equipo. Creo que será complicado porque va a haber mucho barro y no es un terreno que se me de bien. Luego dentro de dos semanas es el Campeonato de España cross por selecciones autonómicas que será en Mérida y ahí también busco un buen puesto aunque es un cross de 10 kilómetros y yo no he corrido ninguno de esa distancia", señala.

Pero tras la temporada de cross Beatriz afronta la de pista en la que espera "mejorar la marca de 1.500, me gustaría bajar de 4:20 y, al aire libre, en 5.000, también bajar la marca". El fuerte de la asturiana son los 5.000 metros, "es la prueba en la que pudo mejorar más aunque también me gustan los 1.500, pero no soy tan rápida como para esta distancia".

Al inicio de curso Beatriz se trasladó a Madrid para realizar un máster en psicología deportiva, carrera que finalizó en la Universidad de Oviedo. Esto supone que cambia también de entrenador. Tras estar muchas temporadas a las órdenes de Marcos Peón ahora lo hace con Juan del Campo y Martín Berlanas. "Vine a Madrid a hacer un máster en psicología deportiva y cuando se lo dije a mi entrenador, Marcos Peón, me recomendó a Juan y Martín. Al principio me ahogaba un poco por el tema de la altura, no es que Madrid esté muy alto pero se nota, ahora ya estoy acostumbrada. Los entrenamientos son similares porque los tres utilizan métodos muy parecidos".

Ella es un ejemplo de que se puede ser un deportista de élite y a la vez estudiar una carrera si bien Beatriz reconoce que "fácil no es, no se pueden engañar a nadie". Pero aconseja que "aunque te guste el deporte no dejes los estudios, vale más tardar más años en sacar la carrera que dejar los estudios. Yo vine a Madrid porque el máster en psicología deportiva no lo hay en muchos sitios y esta me pareció la mejor opción y estoy muy contenta de haberla tomado.