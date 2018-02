Catú: "Nadie se explica por qué estamos tan mal"

"Somos mucho mejor equipo que lo que indica la clasificación". Así de contundente se muestra Sergio González Quintana, conocido en el mundo del fútbol como "Catú". El central del Caudal considera que el conjunto mierense es mejor que lo que muestra la tabla clasificatoria donde es el colista del grupo II de Segunda B con sólo catorce puntos sumados en veintiséis jornadas. Eso sí, confiesa que "nadie en el seno de la plantilla es capaz de encontrar el porqué de que vayamos tan mal. Es algo que no somos capaces de saber, pero la realidad es la que marca la clasificación y vamos a luchar hasta el final por lograr la permanencia".

Los números del Caudal son escalofriantes. El equipo, que ahora entrena Josu Uribe, es el farolillo rojo del grupo con sólo catorce puntos, ha marcado doce tantos y ha recibido 38 en veintiséis encuentros. Además acumula veinte jornadas consecutivas sin vencer tras cumplir toda una vuelta si conocer el triunfo. Unos números alarmantes para un equipo que "no esta tan malo como pueda parecer", destacó Catú. El compostelano reconoce que "si le preguntas a cualquier jugador de la plantilla no sabe decir qué nos está pasando. El nivel del plantel creo que es bueno, lo mismo que el del cuerpo técnico y se está trabajando duro y bien, pero la realidad es que luego en los encuentros no estamos encontrando la fórmula para ganar". Si el nivel de la plantilla es óptimo lo mismo que el del cuerpo técnico, muchos se preguntarán si lo que le pasa al Caudal es falta de actitud. Para el defensa central eso "no ocurre. Cualquiera que vea al equipo entrenar se da cuenta de que se trabaja a tope lo mismo que en los partidos, el problema es que no nos salen las cosas y luego dudas y ahora mismo ante cualquier desgracia nos venimos abajo anímicamente".

La solución a este problema es claro: "Necesitamos ganar pero, sobre todo, ilusionarnos porque en esta situación hace que todo sea complicado porque te come. No disfrutas nada porque lo estamos pasando mal, por eso creo que lo primero es ganar, pero lo más relevante es ilusionarnos".

El Caudal está a diez puntos de la ansiada plaza de promoción cuando restan doce jornadas para el final de la fase regular. Catú no quiere "pensar en cuantos puntos hay que hacer, lo que debemos hacer es mirar partido a partido y tratar de ir sumando y restando puntos porque este equipo no se va a rendir". El siguiente duelo del Caudal será el domingo ante el Real Unión.