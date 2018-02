Swift mira hacia adelante

"Amo el baloncesto, lo que busco es seguir practicando este deporte y para eso llevo trabajando desde hace tiempo". Así se manifestó ayer el pívot Robert Swift en su presentación como nuevo jugador del Círculo Gijón Baloncesto tras un pasado marcado por las drogas, la delincuencia y la cárcel.

El sorprendente fichaje de un pívot primera ronda del draft de la NBA ya ha supuesto un gran impacto mediático para este club gijonés de reciente creación y que milita en la Primera División nacional, una competición de carácter autonómico. El jugador se mostró muy contento con el tiempo que lleva en Gijón y también con el nivel de los entrenamientos. "La experiencia está siendo muy buena, me llevo muy bien con el resto del equipo, los entrenamientos están siendo muy buenos y tengo muchas ganas de debutar", manifestó Swift, quien reconoció que "del equipo sólo sabía lo que Mike me contaba y los vídeos que me envió". Su debut será el domingo ante el filial del Oviedo Baloncesto en el pabellón de La Arena a partir de las 12.15 horas y con entrada gratuita. Su llegada a Gijón ha sido posible gracias a la intervención de otro jugador del Círculo Gijón, Mike Kuethe, amigo personal de Switft, que fue el que informó al club de la posibilidad de que el pívot estadounidense pudiese venir y también influyó en Swift para que lo hiciera. "Si Mike no estuviera aquí hubiera sido imposible que Robert viniera", reconoció Nacho Galán, el entrenador del equipo, que añadió que "es un orgullo tenerle aquí formando parte del Círculo Gijón Baloncesto. Es además una forma de dar más visibilidad al baloncesto en Asturias. Aquí se pueden hacer cosas importantes. Nuestro objetivo es poder estar en el máximo nivel español y europeo en los próximos años. Con toda la humildad del mundo y sabiendo que es necesario trabajar mucho". Galán desveló que "lo único que nos pidió fue una organización seria y que hubiera buenos entrenamientos. Esas fueron nuestras armas para contratarlo porque no podemos ofrecerle un gran contrato, pero sí buenas condiciones de trabajo".

El responsable del Círculo Gijón Baloncesto señaló que "somos conscientes del impacto que tiene la llegada de Swift. Llevamos tiempo recibiendo muchas llamadas de medios de comunicación. Esperábamos que fuera un acontecimiento importante, aunque quizás no tanto como está siendo. Está claro que no se trae todos los días un jugador así a esta categoría".

El contrato de Robert Swift es por lo que queda de temporada y la siguiente, aunque condicionado al ascenso a la Liga EBA, que según Galán es el único objetivo marcado y "con la llegada de Robert es más factible". Además, añadió que "si aparece un club de superior categoría que le ofrezca un contrato y él quiere aceptarlo el club no podrá ningún impedimento". Robert Swift señaló como "la posibilidad de jugar con alguno de los mejores jugadores del mundo" como lo mejor de sus cuatro años en la NBA en la que dos graves lesiones en las rodillas frustraron su continuidad.

Tras un período de decisiones erróneas que le llevaron incluso a la cárcel busca ahora en Gijón retornar al baloncesto profesional. Mientras tanto, los aficionados asturianos pueden disfrutar de su juego.