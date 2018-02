Histórico derbi catalán

El Barcelona recibe hoy al Girona en el Camp Nou en un derbi catalán histórico, por ser el primer en el feudo blaugrana, al que los culés llegan tras la dura cita de la Liga de Campeones en Stamford Bridge, y con el Girona, sin la presión de la primera vuelta, dispuesto a dar la campanada. La gran temporada del Girona y el estar más asentado en la categoría reina, más cerca de Europa que de un descenso que eludirán salvo pinchazo final, hace presagiar un bonito derbi en Barcelona, con los blaugranas más presionados para no perder margen en el liderato y más cansados tras el duelo contra el Chelsea. Aunque su entrenador, Ernesto Valverde, asegura que no ve a los suyos "fatigados".

Una situación diferente a la vivida en la primera vuelta, cuando el Barça ganó al Girona en Montilivi (0-3). El resultado fue engañoso, con los dos primeros goles en propia puerta y con los locales poniendo en aprietos a la defensa blaugrana. Aún así, el Barça ganó y fue de menos a más, superando hasta una recordada marca individual de Maffeo a Messi. El argentino apenas actuó. Acabó hasta charlando con su marcador tras dejarle el carrilero seco, con dos tiros a puerta y uno de ellos de falta directa. La incógnita será ver si el entrenador del Girona, Pablo Machín, repite la táctica pero, dado que ya no sorprendería, todo apunta a que seguirá fiel al estilo que ha llevado a su Girona a la octava posición y a estar a 4 puntos de Europa. Messi, que se quedó sin marcar y al ser el único partido contra el Girona sigue sin haber marcado a todos los rivales de Primera en su carrera, apunta a titular pese a las presumibles rotaciones. El técnico, consciente que se presenta una semana con tres jornadas, y sorpresa final contra el Atlético de Madrid en casa, debe gestionar bien los cambios.

Uno de ellos podría ser el de Vermaelen por un Piqué que no se entrenó el jueves. También Coutinho, que no puede jugar la Liga de Campeones, está fresco y deseoso de dejar su huella en el partido y podría volver al once inicial Dembélé. Entre los convocados no están Yerri Mina, Alcácer, Denis Suárez y Gomes.

Por parte del Girona, Machín se llevará a Barcelona a toda la plantilla. Sin bajas destacadas, tendrá donde decidir. Si mantiene el 3-5-2 podría volver Maffeo al once, sobre todo si Mojica no está al cien por cien recuperado. Pere Pons, recuperado, volvería al centro del campo y Timor, que no pudo jugar contra el Leganés por una cláusula de traspaso.