El Madrid examina al Pitu

El Real Madrid buscará seguir ganando confianza en su juego hoy en la visita al Bernabéu del Alavés, un rival que amenaza con no poner facilidades dada su mejoría en las últimas jornadas. El conjunto madridista, aún lejos de su mejor fútbol y sin encontrar todavía regularidad en él, ha vuelto a encadenar una buena racha de victorias y espera conseguir ante los del entrenador asturiano Abelardo Fernández, "El Pitu", la cuarta, lo que le permitiría igualar su mejor racha de la temporada y defender la tercera plaza que arrebató el pasado miércoles al Valencia.

Zidane podría volver a recomponer de nuevo su once. La principal novedad respecto a la victoria ante el Leganés será la vuelta de Cristiano Ronaldo que intentará mantener su buena racha goleadora con diez goles en los últimos seis encuentros. La duda será cómo planteará el francés el ataque madridista. Todas las miradas apuntan a Bale, irregular y que no parece estar al cien por cien todavía. El de Cardiff ha sido suplente en tres de los últimos cuatro partidos y podría volver al once para formar la BBC con un Benzema que también ha pasado por el banquillo.

La presencia de este tridente podría modificar el dibujo de los últimos partidos. A las bajas en el medio de Kroos y Modric, se une la duda de Asensio por la extracción de una muela, mientras que Kovacic, Lucas Vázquez e Isco aspiran a mantenerse, sin descartar que Zidane pueda compensar a Ceballos con la titularidad tras sus apenas 30 segundos del miércoles y ante el rival que anotó el doblete victorioso en Mendizorroza. Atrás, volverá Keylor Navas en lo que se espera que sea la única modificación con Nacho a la espera de dar aire en cualquiera de sus frentes.

En cuanto al Alavés, Abelardo también está apostando por las rotaciones en su once y parece que continuará con esta política en el Santiago Bernabéu, donde el equipo vitoriano sólo ha ganado una vez en su historia, 0-1 en la temporada 1999-2000. La principal novedad es la baja por sanción de Munir, que venía siendo el mejor de los vascos.