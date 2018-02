A Prat tras la revolución

El Unión Financiera visita hoy (18.15 horas) al Prat del mierense Arturo Álvarez, revelación de la temporada, inmerso en una auténtica revolución. El equipo ovetense ha tenido una semana muy ajetreada, en la que han llegado tres jugadores, ha salido otro (Drew Maynard) y se ha lesionado Arteaga. La última sorpresa de la semana llegó ayer con el fichaje de Chema González, pívot que viene procedente del Fuenlabrada, equipo de la ACB. Un movimiento para cubrir la baja de Óliver Arteaga, pero que se quedará hasta el final de la temporada. El nuevo pívot del conjunto asturiano, de 2.06 de estatura y 26 años, ha pertenecido nueve temporadas al equipo madrileño y ahora busca más minutos en el conjunto ovetense.

El propio Chema González explicaba a través de su cuenta de Instagram lo duro que ha sido para él tomar la decisión: "Salir del club que me ha formado como el jugador que soy de baloncesto no ha sido fácil; no quiero escribir una carta de despedida porque después de nueve años en el club he conocido a gente que son parte de mi familia y sé que estaré en contacto con ellos al igual que con esa gran afición a la que admiro". El nuevo pívot del club ovetense terminaba diciendo que irá "a por todas en Oviedo, con mas ilusión que un niño y con ganas de ayudar al equipo y a la ciudad a conseguir los objetivos". Tanto él como otro de los fichajes que han llegado esta semana, Mike Carlson, se ejercitaron ya ayer en el polideportivo de Pumarín a las órdenes de Carles Marco.

Hoy lo hará también en la sesión previa al encuentro ante el Prat el otro fichaje del equipo, el alero Zoran Vrkic. Los tres podrían debutar en el encuentro de esta tarde. A estos tres fichajes habría que sumar el del base Nick Novak, que llegó para suplir la baja para toda la temporada de Fran Cárdenas. Las llegadas del croata Vrkic y del estadounidense Carlson han estado acompañadas por las salidas de Arturo Fernández y Drew Maynard.

Un ajetreo que ha tenido que asumir en gran parte el director general del club, Héctor Galán, que veía lógico que tanto movimiento "llame la atención". "Esto sucede porque nos han salido oportunidades y hemos pensado que tenemos que aprovecharlas, el equipo estaba dando un rendimiento óptimo pero hemos decido aprovechar estas ocasiones que hemos tenido", añade. En el caso del alero croata Zoran Vrkic, Galán explicaba que "tras la salida de Arturo nos quedaba un hueco y creíamos que teníamos una carencia en el juego exterior, Zoran rescindió en Francia y nos encajaba bien. Es un perfil más físico, un tres que puede jugar de cuatro, con calidad y talento".

Mike Carlson es un jugador mucho más conocido en España. Un cuatro con un gran tiro exterior que fue decisivo la pasada temporada en el ascenso del Gipuzkoa Basket y que esta temporada se la ha pasado lesionado. Un ala-pívot que en buena forma puede dar un salto de calidad al equipo y que ha forzado la salida de Maynard, un jugador que estaba rindiendo bien. "Al final es un cambio de cromos, Maynard estaba rindiendo bien pero tenemos carencia en el tiro exterior y no podíamos tener a dos extracomunitarios en el equipo en la misma posición. Es verdad que es una decisión arriesgada porque Maynard lo estaba haciendo bien", explica Héctor Galán. Para el último fichaje el club ha tenido que pensárselo menos: "Con la lesión de Arteaga estábamos muy cojos en el puesto de cinco y cuando nos surgió esta oportunidad no nos lo pensamos", aclara Galán.

Y en medio de todo esto los de Carles Marco se enfrentan a la gran revelación de la temporada, el Prat que entrena el mierense Arturo Álvarez. El equipo catalán, que no contaba entre los favoritos para el ascenso a la ACB, se ha consolidado en la segunda plaza, con 18 victorias y 5 derrotas. Llegan a este encuentro tras sumar tres victorias y con la importante baja de Emanuel Cate, que está con la selección de Rumanía. El equipo ovetense tratará de derribar a la sorpresa de la temporada en plena revolución.