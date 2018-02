United y Chelsea luchan por la segunda plaza

Old Trafford acogerá mañana un duelo directo por el segundo puesto entre el Manchester United y el Chelsea, ambos lejos del liderato en manos del Manchester City, que no disputará esta jornada 28 de la Premier League hasta el próximo jueves debido a la final de la Copa de la Liga que jugará contra el Arsenal. United y Chelsea llegan tras sumar sendos empates en Liga de Campeones ante el Sevilla y el Barcelona, respectivamente, y esperan no acusar el cansancio europeo en Manchester, donde el equipo local saltará al campo a defender su renta de tres puntos ante su rival.