El Oviedo pierde una batalla

Al Unión Financiera le faltó acierto para superar al Prat en un buen partido de baloncesto en el que al equipo ovetense no se le puede reprochar ni su entrega ni su actitud. Aún así, los de Carles Marco no pudieron ante un Prat que no deja de sorprender jornada tras jornada. El equipo catalán, entrenado por el mierense Arturo Álvarez, no estaba entre los favoritos de la LEB Oro y con muy poco ha conseguido afianzarse en la segunda posición de la tabla, superando a equipos con mucho más presupuesto. Un Prat al que además se le ha unido el ovetense Saúl Blanco, ayer desacertado en el tiro pero sumando muchos minutos de juego.

El partido comenzó con mucha igualdad. A los asturianos se les vio muy metidos, intentando bajar la capacidad anotadora del cuadro catalán presionando a Josep Pérez en el inicio de las jugadas. La presión surgió efecto durante algunos minutos, pero el canterano del Barcelona supo salir de ella airoso y terminó cuajando un fantástico partido, siendo capaz de dirigir a su equipo y de anotar 20 puntos.

A 2.49 de que acabara el primer cuarto debutó con los ovetenses el pívot Chema González, que realizó su primer entrenamiento con el Unión Financiera el viernes, el día antes del partido. Aún así, el jugador que llega para suplir al lesionado Óliver Arteaga terminó sumando 22 minutos de juego y aportando seis puntos y nueve rebotes.

Los problemas le llegaron al equipo ovetense en el segundo cuarto, cuando Prat consiguió zafarse de la defensa ovetense y anotar con facilidad. En cambio, el Unión Financiera era incapaz de encestar ni con sus exteriores ni buscando a Chema González o a Barro debajo del aro. Ahí fraguó Prat una ventaja al descanso (38-24) que parecía difícil de remontar.

Pero los de Carles Marco demostraron a la salida de vestuarios que habían viajado a Prat con la intención de derribar al equipo que está encandilando esta temporada en la competición. Una canasta de Barro fue respondida por otra de Caleb Agada. Estas dos acciones precedieron a un parcial de 0-16 que puso por delante a los asturianos (40-42) a 4.21 para terminar el tercer cuarto. Los ovetenses habían devuelto la igualdad a un partido que, con muchos fallos por las dos partes en sus lanzamientos, estaba destacando más por el trabajo defensivo.

Supieron parar la rebelión los de Arturo Álvarez para irse al último cuarto por delante (49-47). Y ahí estuvieron más acertados los catalanes para quedarse con la victoria. Finalmente participó Marc Blanch, que arrastraba problemas físicos pero que abrió el último cuarto con un importante triple (52-47). En ese inicio de cuarto cimentaron los catalanes una renta de nueve puntos (56-47) que obligó a Marco a parar el encuentro. Hubo reacción y un ally-oop culminado por Chema González puso a los ovetenses a dos puntos (56-54) a 3.38 del final. Pero Prat tiró de oficio para ganar una dura batalla entre dos equipos que quieren hacerse un hueco entre los grandes.