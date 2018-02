"El partido ante la Real B es el más importante del año"

Álex Cruz Rodríguez (Mogán, Las Palmas, 17-6-1990) juega de extremo y es uno de los refuerzos invernales del Lealtad. Acumula experiencia tanto en Segunda A como en Segunda B.

- ¿Ha sido fácil la adaptación?

-Muy fácil, desde el primer momento tanto los compañeros como la gente del club intentaron que me sintiera a gusto.

- ¿Qué va a aportar?

-Trabajo y profesionalidad para una categoría como esta, luego en el campo intentaré sumar lo máximo posible para que el equipo consiga el objetivo.

- ¿Administra de manera fluida los conceptos que maneja el equipo y todas las exigencias del míster?

-Eso he intentado desde el primer día, y creo que no me ha sido difícil adaptarme a lo que pide el míster.

- En un grupo con tanto contacto físico, ¿hay cabida para que los jugadores de calidad como usted puedan destacar?

-Por supuesto, no tiene que ir reñida una cosa con la otra. Ya jugué en este grupo el año pasado y ese aspecto lo tengo superado. Si físicamente me es más difícil ganar los duelos, hay que ingeniárselas para ganarlos de otra manera. Y no rehuyo el choque.

- Viene para ocupar la banda derecha, ¿es una posición que le resulta familiar?

-Sí, gran parte de mi carrera la he pasado ahí, pero también me puedo adaptar bien a diferentes posiciones como la banda izquierda y la mediapunta.

- ¿Confía en que el equipo mantenga la categoría?

-Por supuesto, si no me hubiera sido difícil tomar la decisión de venir. El equipo está muy mentalizado en que trabajando como lo hace se conseguirá.

- ¿Qué tal Villaviciosa?

-No la conocía y me parece un lugar precioso. Está todo muy verde y eso a los canarios nos gusta mucho. Nuestras islas son bastantes más áridas.

- ¿Qué espera del partido de hoy ante la Real Sociedad B?

-Que estemos todos concienciados en que es el partido más importante del año, porque después de la última victoria, si volvemos a conseguir otra, daremos un paso enorme para el objetivo.

- ¿Un mensaje a la afición?

-Pues que al igual que nosotros sabemos de la importancia del partido, también espero que Villaviciosa lo sepa y esté con nosotros para conseguir el objetivo.