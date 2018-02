El Sporting B busca cerrar su pequeño bache

No se encuentra en su mejor momento según dictan los últimos resultados. El gol se le está resistiendo más de lo habitual hasta entonces, pero el Sporting B ha sabido mantenerse en la cima de la clasificación. Además, el equipo de José Alberto no ha bajado ni un ápice de intensidad en su juego e idea, por lo que es cuestión de tiempo que retorne a la senda de la victoria tras tres partidos sin poder hacerlo. Una circunstancia que tratará de certificar esta mañana en su visita al Vitoria, equipo filial del Eibar y que se encuentra peleando por eludir el descenso. José Alberto lo expuso con claridad: "No hay disculpas, sólo vale ganar".

Sin confianza alguna acude el filial rojiblanco, que sabe que no hay rival inferior en una categoría tan exigente. El Sporting B recupera para esta cita (Olaranbe, 12 horas) al defensa Juan Rodríguez tras su paso por el primer equipo. El gallego podría entrar incluso en el once titular, situando a Carlos Cordero en el lateral zurdo. De esta forma, la posible alineación podría ser la formada por: Dani Martín; Adri Montoro, Juan Rodríguez, Víctor Ruiz, Carlos Cordero; Cristian Salvador, Nacho Méndez; Isma Cerro, Cayarga, Traver; y Claudio. El resto de la citación se completa con Christian Joel, Ramón, Sanabria, Espeso, Pablo Fernández, Isma Aizpiri y Pedro Díaz.

El Vitoria se encuentra inmerso en el play-out de descenso con lo que necesita imperiosamente los puntos en juego, un arma que le puede venir bien a los rojiblancos en busca de tener más espacios para exponer su juego ofensivo. Precisamente en ataque, tendrán serias dudas los locales, con la baja de Azkue y la duda hasta última hora de su goleador Xesc Regis.

El cuadro vasco dio cuenta en su última participación como local del Gernika, lo cual sirve de aviso a un líder que no quiere más concesiones y que pretende recuperar el buen camino de sumar de tres en tres. No hay excusas en su camino para seguir soñando con mantenerse al menos, una jornada más, en la cima de la clasificación.