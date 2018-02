El Caudal desperdicia otra bala

Josu Uribe se mostró disconforme con el resultado pero no con el trabajo de su equipo. El gijonés confesó que "hemos hecho un partido más que suficiente pera ganar pero nos ha faltado marcar. No se le puede reprochar nada a los chavales.

Para el técnico caudalista "hemos sido muchísimo mejor que el Real Unión pero, al final, hay que marcar y nuestros números en ataque son los que son y no hemos podido marcar". Además explicó que "no es sólo cuestión de los delanteros, si no de todos pero la realidad es la que es pero vamos a seguir luchando hasta el final".