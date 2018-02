Las chicas de Gijón valen por dos

El atletismo asturiano no se fue de vacío del LIII Campeonato de España de campo a través disputado ayer en Gijón, que premió a la cantera del Gijón Atletismo con un oro en sub-16 y una plata en sub-23 femenino. Unas medallas que confirmar una tendencia en el atletismo del Principado que se ha hecho ley: casi siempre los grandes éxitos vienen de Gijón y responden a nombre femenino. Ser mujer y de Gijón ayer valía por dos. El campeonato, que contó con más de 2.700 participantes, evidenció la buena organización gijonesa y de la Federación Asturiana. Todo salió a la perfección. Hasta la climatología respetó, con un tiempo frio pero soleado, y el público respondió como hicieron sus chicas en la hierba.

El equipo sub-16 del Gijón Atletismo arrasó en la categoría que acoge a los talentos más jóvenes del campo a través. Nadie sabía a ciencia cierta las opciones reales de la escuadra asturiana porque es en esta franja de edad cuando los equipos se enfrentan por primera vez y ello provoca que cualquier apuesta acabe en el cubo de la papelera.

Las gijonesas, capitaneadas por Mariam Benkert, segunda individual, a las que entrena Nacho Lacarra, salvo a la maliaya Rendueles(35º), que lo hace con Villazón, dejaron a más de 40 puntos de distancia a sus rivales del Nerja y a las catalanas del Arbec. Un título al que contribuyeron las atletas antes mencionadas junto a Aroa Calvo (6), Lucía Martínez (22), Sara Jonte y Nayra Pita.

Previamente, los hombres del Universidad sub-23 no lograron igualar el bronce de la pasada edición, pero ratificaron con su sexto puesto que son un buen equipo. Gerardo Casas acabó muy tocado del sóleo y su segundo mejor hombre fue Martin Acebes, que acabó por los suelos. Y es que ayer el bronce estaba muy caro. Las esperanza estaba puesta en las féminas sub 23. Y no defraudaron. El público asistió a una exhibición de Paula González, que terminó sexta, con una carrera para enmarcar. Ana Junquera la secundó y otras dos hermanas, Laura y Gabriela Cuesta, las juntó a la valiosa aportación de Paula Herrero para arrancar una plata que tuvo un sabor muy especial, al conseguirla en casa.

La pupila de Rionda, con los pies en el suelo, señalaba que había dado un paso adelante en su rendimiento en el circuito talismán, donde el año pasado se proclamó campeona de España sub- 23, pero que en el Nacional donde se incorporarán las corredoras del cross corto será la mejor piedra de toque para evaluar su indudable progresión.

La clasificación final por equipos era un reflejo del papel secundario de muchos: Nava (47º), Estadio (48º) Ciudad de Lugones (49º) y Llanera (50º) en categoría sub-16; Estadio (22º), Atlética Avilesina (30º), Grupo Covadonga femenino (30º), Ciudad de Lugones (31º), Universidad de Oviedo (40º), en sub-18; Universidad de Oviedo femenino (25º), Oriente Atletismo (44º) y La Cerezal (36º) en el cross absoluto corto y Oriente femenino (19º) Toscaf Recta Final (20ª) y SCD Ribadesella (31ª) en la modalidad de larga distancia absoluta.

Solo escapaban de esta tendencia de pasar de puntillas el Oviedo femenino en el cross corto absoluto (6ª), gracias al impulso de Lucia Álvarez; el Universidad masculino, noveno en la misma competición; y el Atlético Gijonés Fumeru sub-20, novenas también, mientras las féminas del Universidad, que acusaron la baja de Marta Casanova, terminaba en el puesto 13º de 33 escuadras en el largo absoluto; o el Horizonte Gijón masculino, con su 12º posición en el largo absoluto.

En el apartado individual, la corredora del Atlético Gijonés Isabel Barreiro disputaba la victoria hasta el final en la categoría sub-20, superada por una corredora internacional. "Estoy contenta, pero lo importante viene la semana que viene en el campeonato de pista cubierta y el individual", señalaba la joven corredora. La naviega Lucía Álvarez fue decimosegunda en su estreno con la camiseta del Oviedo, lo que catapultó a las carbayonas al sexto puesto.

El avilesino Aitor Fernández conseguía oro con el Barcelona, pero se mostraba crítico con su actuación (33º), ya que no puntuó para el equipo. El sierense Moha Bakkali (25º) se jugaba su carta para luchar por algo grande, pero pinchaba y cerca de él acabó su entrenador, Marcos Peón (30º) en el corto por equipos.

El prometedor Alejandro Onis (sub-18) terminaba el 16º, evidenciando que se le atraganta el cross con barro. La reciente subcampeona de 3.000 metros Beatriz Álvarez estaba en las mismas. "El barro no es lo mío, empujé con todo en el tramo final, pero me vi bien. El equipo se había quedado sin opciones por la baja de Marta. Antes me dejaba ir más", analizaba tras su carrera.

El luarqués David Ginzo terminó en el puesto 24 absoluto en el cross largo, que no es una mala posición tras su obligado parón. El valdesano se lamentaba de las posiciones perdidas al final por el barro. Su equipo, gracias a él y a Lazzaoui, acababa en una posición que hubieran firmado a priori en el cross largo.

Como el año pasado en el mismo circuito, la atleta vasca de origen etíope Trihas Gebre y su equipo, el Bilbao, se hicieron con un triunfo que estaba cantado en el cross largo. No así en la categoría reina masculina, donde el Clinica Menorca de Guadalajara se impuso al Bikila, que se consoló con el triunfo de Lamdassem. El cross corto fue para la toledana Irene Sánchez, pero no bastaba para que el triunfo, que parecía que iría al Playas de Castellón, viajara también a Bilbao.