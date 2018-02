Fernando Alonso se sale de la pista en el estreno de su McLaren por una rueda mal colocada

Fernando Alonso se salió de la pista cuando estrenaba el nuevo McLaren en los primeros entrenamientos de la pretemporada en Montmeló, al parecer por una rueda mal colocada.



Montmeló abre un año más la pretemporada en el Mundial de Fórmula 1 con los únicos ocho días de trabajo, repartidos en dos tandas de cuatro entre esta semana y la que viene, que podrán tener antes del inicio el próximo 25 de marzo del campeonato en Melbourne (Australia) y que mostrarán las armas de todos, con especial atención al McLaren de Fernando Alonso.



El equipo de Woking, después de unos años de sufrimiento con Honda como suministrador de Unidades de Potencia, se ha aliado con Renault para intentar recortar la distancia con Mercedes, Ferrari y Red Bull, las grandes dominadores de las últimas temporadas. El trazado catalán será su primera puesta de largo en público para Fernando Alonso y compañía de cara, al menos, de despertar ilusión y de alejarse de los problemas de antaño, de los cuales eran más protagonistas.



Time to get some laps on the board. ?? #BarcelonaTest pic.twitter.com/vKhaXIYOhZ