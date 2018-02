Fiebre por Robert Swift

No todos los días se puede ver en acción a un jugador que haya militado en la NBA. Ayer, en el Pabellón de La Arena, que multiplicó por seis su entrada habitual con 606 aficionados -según datos ofrecidos por el club-, pudo disfrutar del estreno del americano Robert Swift. El californiano logró su primer doble-doble con su equipo, el Círculo Gijón, contribuyendo en la victoria ante el Universidad de Oviedo (82-62) con 16 puntos, 14 rebotes, 4 tapones y un robo durante los 23 minutos que estuvo en la cancha. El californiano fue la gran atracción fuera de la cancha, pero también sobre el parqué. Reboteó, anotó, dominó la zona, intimidó a sus rivales y disfrutó desde el banquillo. No en vano, no fue titular.

Unos minutos, que le sirvieron para tantear lo que se iba a encontrar. Fueron cuatro minutos y medio en los que el pívot recogió los primeros conceptos del juego de su equipo. Con el 31 a la espalda -número con el que jugó en su estancia en los Seattle Supersonics y en los Oklahoma City Thunders-, zapatillas grises y unos calentadores blancos bajo el uniforme negro, se iniciaba la etapa de Swift en Gijón. 4 minutos y 30 segundos habían pasado desde el inicio del partido. Y, en ese momento, los aficionados sacaron sus móviles para inmortalizar el momento, rodeado de una gran ovación. Y el americano no defraudó.

Después de 6 años inactivo, el californiano volvía las pistas. Sus 2.16 metros imponían. Solo hay que darse cuenta de su primera acción cuando un jugador universitario trató de penetrar a canasta, hasta que se percató de que Swift iba a cruzarse en su camino, lo que hizo que frenase su intento. Su primera canasta llegó con su marca propia, dominando bajo el aro y recibiendo además la personal. Los dos contra uno en la zona fue la fórmula utilizada para tratar de frenarle y, pese a que aún tiene un gran margen de mejora por delante debido a su inactividad, el americano presentó unas buenas condiciones físicas.

En la grada se dejaron ver rostros conocidos del deporte gijonés, que disfrutaron entre los 600 aficionados -cuando lo habitual es contabilizar cerca de 80 espectadores-, e incluso uno de los presentes se llevó como premio una camiseta firmada por el gran protagonista que fue rifada al término del partido. El colorido NBA también se citó en la grada con los colores de los Lakers o de los Celtics, como lució el praviano Adán López que "vine exclusivamente para verle jugar". Una línea que siguió Enrique Álvarez que considera que "la categoría le queda pequeña".

El espigado pívot se llevó todas las miradas y se mostró siempre sonriente pese a que aseguró al término del partido que "estaba un poco oxidado, iré mejorando en los próximos partidos". Un aviso a navegantes del techo americano, que ayer causó furor.