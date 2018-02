El Oviedo conquista el derbi

El Real Oviedo femenino se llevó el derbi asturiano al superar por 0-2 al Sporting. El equipo oviedista fue más eficaz en las áreas, dispuso de las ocasiones más claras y se llevó con justicia la victoria en un apasionante encuentro. Tres puntos que le mantienen en la segunda posición, a un solo punto del Deportivo.

El duelo en Mareo comenzó con el dominio por parte del conjunto de Pedro Arboleya, haciéndose con la posesión del balón y disponiendo de las primeras ocasiones de peligro. No en vano, a la primera llegó el gol oviedista. Isina botaba una falta desde la derecha que Henar remató en el segundo palo a la red, en un error en la marca de la zaga sportinguista. El Oviedo llevó sus ofensivas por mediación de Isina, muy activa durante todo el duelo.

A pesar de intentarlo sin descanso, la delantera no conseguiría su premio a pesar de disponer de dos disparos, uno dentro del área que atrapó Paula y otro desde fuera, que se escapó por poco. La que sí acertó fue Laura, con un gran gol que se coló por toda la escuadra de la portera rojiblanca, no pudiendo hacer nada Paula para evitar el certero disparo de la delantera. El Real Oviedo pudo ampliar su renta al disponer de varias ocasiones de peligro, pero le faltó definir con más acierto, mientras que el Sporting dio un susto justo antes del final de la primera parte cuando María Yenes con un derechazo desde fuera del área. En la reanudación, el Sporting también dispuso de sus oportunidad, aunque de forma más aislada. Y cuando dispuso de ellas no estuvieron atinadas en el remate para hacer la igualada. A pesar de ello, el equipo rojiblanco realizó un buen trabajo y compitió a la perfección ante uno de los equipos más poderosos de la competición, manteniéndose la igualdad prácticamente hasta el tramo final del partido. Las rojiblancos mejoraron en busca de volver a engancharse al partido, pero la fatiga comenzó a hacer mella en las piernas de las rojiblancos, evitando llegar con más frescura a los metros decisivos.

El marcador ya sería inamovible en un derbi asturiano que estuvo rodeado de un gran ambiente en el campo número 3 de Mareo y en el que ambos equipos demostraron una gran deportividad en un duelo en el que el Oviedo se llevó la victoria con justicia ante un Sporting que peleó por cambiar el signo del partido.