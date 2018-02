El Avilés se conjura

La plantilla del Avilés busca soluciones a la delicada situación del equipo, en puntos de descenso a falta de once jornadas para concluir el campeonato. Jugadores y técnicos hablaron en el vestuario antes del entrenamiento de ayer en La Toba tras la derrota (4-1) contra el Industrial y al concluir la sesión se reunieron sobre el césped los seis "pesos pesados" del vestuario: Borja Piquero, Balsera, Coutado, Domínguez, Carlinos y Nico Pandiani.

Los seis hablaron de la derrota en Santa Cruz y, como jugadores más experimentados, acordaron dar un paso al frente y transmitir a la plantilla que hay que seguir luchando y trabajar al máximo esta semana ante la final del domingo (12.00 horas) ante el Condal en el Suárez Puerta.

Las caras largas volvieron a La Toba por la abultada derrota en Gijón, pero los veteranos quieren que todos pasen página y vuelvan mañana al trabajo (hoy es jornada de descanso) dispuestos a trabajar al máximo y pensar en el Condal, un rival directo por la permanencia. La idea es permanecer unidos, hacer piña, animar al equipo e ir a muerte en los once partidos que quedan.

Ninguno se cuestiona la labor del técnico. Todos saben que Xiel va a ser el entrenador hasta el final de la temporada y el objetivo es favorecer su trabajo con una total implicación en el día a día.

Xiel, por su parte, ya pasó página de la derrota en Santa Cruz y se centra en el trabajo "para tratar de corregir los errores que hayamos podido cometer e intentar ganar al Condal, no hay otra. Y tenemos bastantes cosas que hacer", explicó. El técnico recordó que en el fútbol " una semana es alegre y la siguiente triste según el resultado" y explicó que el equipo recuperará la alegría con una victoria el domingo "que es mi pensamiento desde que acabó el partido del Industrial".

El técnico achacó "a las cosas del fútbol" la pérdida de solvencia defensiva en el segundo tiempo ante el Industrial. "Si el fútbol fuera matemático no sería fútbol. Las cosas se presentan sin más, como el lesión de Gastón. Nos tocó perder porque el contrario también juega y el tema es quedarnos con lo bueno y corregir lo malo, que es lo que nos preocupa y en eso estamos, en hacerlo. Yo no tengo otra teoría para aplicar al equipo". Xiel destacó el buen trabajo hecho en la semana previa al partido contra el Industrial, "pero no salió bien y hay que intentar solucionarlo porque tengo claro que si el equipo está unido y trabaja bien puede ganar".

El veterano técnico no pierde la calma. "Perdimos tres puntos, pero quedan 33 más y hay margen para que el equipo pueda salvarse y tenemos estudiado lo que hay que hacer y los puntos a sumar". Y añadió: "Esto no es un drama, es cierto que no gusta la situación a nadie, y muchos menos a nosotros, pero lo primero es tener entereza, ganas de querer hacer las cosas bien y no acobardarnos porque eso no entra en mi cabeza. Cuando se presenta un problema hay que buscar soluciones, no dificultades".

El equipo está mermado por las bajas de hombres de los que se espera mucho como Thomas, Mathieu o Gastón, pero Xiel no busca excusas. " No quiero escudarme en eso porque son circunstancias del fútbol y nadie tiene la culpa. La gente llegó tarde y se lesiona porque, en el caso de Gastón, llevaba tiempo sin competir y hace todo lo posible para jugar porque quiere ayudar y es de agradecer su interés por jugar en el Avilés. Lo mismo que Mathieu, que también da siempre la cara".

Pruebas para los lesionados. Gastón y Thomas harán hoy una ecografía para conocer el alcance de sus respectivas lesiones, el primero en el isquiotibial. Thomas, que mejoró de la rotura que sufrió en el isquiotibial izquierdo el 19 de noviembre en El Requexón y que estaba próximo a reaparecer, está a reposo por molestias en la rodilla izquierda, en la que acumula líquido. El jugador francés, al igual que su compatriota Mathieu, con microrotura en el isquiotibial izquierdo, sufre al entrenar en el sintético al no estar acostumbrados a esta superficie.