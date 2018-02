Una defensa con olfato

La victoria del Langreo ante el Siero estuvo cimentada por la defensa; no solamente porque los de Hernán dejasen la portería a cero, sino porque tres de los cuatro tantos del conjunto azulgrana llegaron por mediación de los defensas centrales.

"No es habitual que los defensas marquemos tres goles en un partido, pero lo importante es ayudar al equipo", resume Pelayo Pedrayes. En esa línea incide Castiello, autor de dos tantos ante el Siero. "No solamente estamos para defender, sino que aprovechamos las oportunidades cuando los de arriba no están acertados". Además, ante los sierenses, los langreanos estuvieron certeros en las acciones de estrategia. "Hernán nos venía insistiendo desde hace unas semanas que teníamos que hacer goles a balón parado", apunta Pelayo.

El defensor de Villaviciosa está encontrando la continuidad en el equipo esta campaña tras una temporada marcada por las lesiones. "Es mi primer gol en Liga esta temporada", asegura Pedrayes. Un cabezazo certero desvió el balón de la trayectoria de Oleg a los 21 minutos. "El gol me refuerza moralmente, este año estoy jugando más minutos, pero la pasada campaña tuve muy mala fortuna", asegura.

Castiello anotó el segundo y el cuarto. En el primero en su cuenta particular remata en la línea un disparo de Nacho Calvillo. "No se enfadó porque remachase el balón en boca de gol, al contrario, se alegró porque era el segundo para el equipo y nos daba tranquilidad", comenta Castiello. El defensor gijonés no marcaba dos goles en un encuentro desde hace dos temporadas, cuando militaba en el Mosconia y precisamente los anotó frente al Langreo. "No estoy acostumbrado a marcar", destaca.

El Langreo volvió a sumar tres puntos después de dos empates consecutivos. "En Pravia tuvimos un partido difícil, pero lo que trastocó nuestros planes fue el empate ante el Mosconia en casa", admite Pelayo Pedrayes. Un empate con el que nadie contaba. "Es positivo ganar tras dos empates, lo que no quiere decir que el trabajo haya sido malo estas dos semanas y ahora cogemos confianza para un tramo importante de Liga", asegura Castiello.

El Langreo asciende al segundo lugar de la tabla clasificatoria tras el pinchazo del Marino de Luanco ante el San Martín. "Estamos cogiendo moral para la recta final de la competición, nos vienen partidos complicados", destaca Pelayo Pedrayes. En la misma línea incide Castiello, "ahora llega lo bonito". Ninguno de los dos defensores se esconde a la hora de hablar de la meta del Langreo en esta temporada. "El objetivo es claro, queremos quedar campeones", destaca Pelayo, mientras que Castiello cree que "es fundamental el primer puesto".