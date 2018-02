Vettel domina en Montmeló y Sainz acaba quinto

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ha sido el más rápido este martes en el segundo día de test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con un mejor crono de 1:19.673 con el que superó al finlandés de Mercedes Valtteri Bottas y al compañero de Fernando Alonso, que no rodó, en McLaren Stoffel Vandoorne, en una jornada marcada por el frío e incluso por la aparición de nieve.

No llegó a cuajar la nieve ni a interrumpir del todo la parte final de la jornada, pero el frío intenso que se acercó a los 0 grados centígrados en Montmeló sí afectó de nuevo al plan de las escuderías. Pese a ello, Vettel y Bottas bajaron del 1:20 y el alemán de Ferrari pudo sobrepasar a la bala plateada del finlandés, ambos con neumáticos intermedios.

Pirelli de nuevo se vio afectado, pues las bajas temperaturas no son para nada idóneas para tomar buenas referencias de cara a mejorar los compuestos. Los equipos, a diferencia del lunes, probaron muchas gomas pero el frío impidió que el trazado cogiera el agarre necesario al no poder calentarse de forma óptima.

Carlos Sainz, durante la sesión en Montmeló. AFP

Tras Vettel y Bottas firmó la tercera posición Stoffel Vandoorne, que dio únicamente 37 vueltas al trazado catalán. El McLaren no salió por la tarde, pero aún así retuvo el tercer mejor crono por delante del Red Bull de Max Verstappen y del Renault del español Carlos Sainz, que dio 65 vueltas, más que el lunes al no compartir sesión pero lejos de las 98 vueltas de Vettel, que no sólo fue el más rápido sino quien más rodó.

Alonso, estrella en el Mobile World Congress



Fernando Alonso se ha mostrado "bastante contento y optimista" de cara a la nueva temporada del Mundial que empezará a finales del mes de marzo y ha destacado el trabajo "asombroso" de McLaren para acomodar al coche una unidad de potencia completamente nueva.

Fernando Alonso, en el Mobile World Congress. Vídeo: AGENCIA ATLAS Foto: AFP



Durante su intervención en una sesión dedicada a la cuarta revolución industrial en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, Alonso ha asegurado que tenido un "buen primer día" tras el "largo periodo de invierno", ya que la última carrera de la anterior temporada tuvo lugar en Abu Dhabi en noviembre.

En este sentido, ha destacado el enorme trabajo que se ha realizado en el coche en los últimos dos meses en los que se han llevado a cabo "cambios fundamentales" por el paso de la unidad de potencia de Honda a la de Renault, lo que tiene implicaciones en aspectos como las suspensión o la caja de cambios.

El piloto español ha añadido que ahora toca probar "muchas cosas" durante las dos próximas semanas en Barcelona, pero se ha mostrado "bastante contento y optimista" de cara a la próxima temporada por el "asombroso trabajo realizado por McLaren en muy poco tiempo" para acomodar la unidad de potencia.

Preguntado por la tecnología 5G, Alonso ha incidido en que el mundo está cambiando y que probablemente la nueva tecnología móvil también afectará a la Formula 1 en diferentes maneras. "Estoy seguro de que la Formula 1 será la primera en probarlo", ha sentenciado.