Jandrín: "No nos explicamos lo que nos pasa"

Jandrín fue una de las novedades del Caudal en el empate del pasado domingo ante el Real Unión de Irún. El de Lugones regresó al once tras más de un mes sin ser titular y, pese a ser de los destacados, de los mierenses no pudo contribuir para que los blanquinegros dejaran de lado una racha de más de cinco meses sin ganar. El extremo resalta el buen ambiente que hay en el vestuario del Caudal pese a la delicada situación de un equipo que es colista y que tiene a diez puntos la plaza de promoción pero no puede ocultar que "estamos tocados aunque lucharemos hasta el final por intentar lograr la salvación".

Jandrín no quiere buscar excusas pero relata cómo el vestuario caudalista no se explica lo que les está pasando. "Lo hemos hablado todos juntos. Nos hemos mirado a la cara y hemos conversado sobre que nos puede estar pasando pero no hemos encontrado una explicación", confesó el de Lugones quien reconoció que "hemos analizado el nivel de la plantilla y creo que tenemos un buen equipo. No somos tan malos como para ser últimos. Luego creo que el equipo está trabajando bien en los entrenamientos y el compromiso de todos es indudable. El plantel lo da todo cada partido pero la realidad es que los domingos durante los encuentros no respondemos".

Si el nivel del plantel es óptimo, el compromiso es indudable y el trabajo en los entrenamientos y el del "cuerpo técnico lo es también" la pregunta es qué le pasa al Caudal. Jandrín cree que "no lo sabemos a ciencia cierta pero la cabeza es importante y ahí es donde fallamos. Al no tener los resultados el tema psicológico te afecta y hace no estés al cien por ciento pues han sido muchos golpes seguidos". La solución para Jandrín es "ganar un partido. Necesitamos vencer cuanto antes para dejar de lado esa mala racha sin ganar y que podamos llevarnos una alegría que nos dé moral". Con todo el extremo remarcó que "pese a la complicada situación el ambiente en el vestuario es bueno y estamos muy unidos, para nada hay malas caras y vamos a luchar hasta el final, sabemos que no está nada fácil pero nuestro deber es darlo todo y mientras tengamos opciones de salvarnos vamos a luchar por ello".

El sábado visitan al Arenas de Getxo en un encuentro en el que "ojalá podamos quitarnos de encima esta racha sin ganar pero sabemos que no será fácil pues el Arenas es un buen equipo que en su campo le complica la vida a todos sus rivales".