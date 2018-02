Mou da a Matic tres días libres en mitad del partido con el Chelsea

Matic, jugador del Manchester United que entrena Jose Mourinho, desveló el contenido de la nota que el técnico portugués le entregó en pleno partido de Liga contra el Chelsea. El futbolista lo hizo en sus redes sociales dejando al descubierto que la nota no era ningún tipo de orden táctica para el futbolista de los "reds" y para sus compañeros, sino un premio por el buen partido que Matic, uno de los protegidos de Mourinho, estaba haciendo frente a los "blue". "You have 3 days off" (tienes tres días libres), se puede leer en el papel. El United se impuso (2-1) al Chelsea en Old Traford tras remontar el gol inicial del equipo que entrena el italiano Antonio Conte.