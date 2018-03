El Barcelona Lassa muestra sus carencias y cae con estrépito ante el Zalguiris en Kaunas

El FC Barcelona Lassa ha caído con estrépito este jueves ante el Zalguiris Kaunas (90-74) en Lituania, en la jornada 24 de la Fase Regular de la Euroliga, en otra mala actuación global de un equipo perdido, ya eliminado y hundido moralmente, que fue incapaz de toserle a un equipo lituano que sigue en plena lucha por intentar ser cabeza de serie en los 'playoffs' que los blaugranas verán por televisión.



Sigue perdiendo el Barça Lassa, que sumó su quinta derrota consecutiva en esta Euroliga y sigue empeñado en convertir la eliminación virtual en matemática. Quedan sólo seis jornadas y acabará esta a cinco o seis partidos del Maccabi Tel Aviv, que marca el corte. El único que se salvó de la debacle en Kaunas fue Pierre Oriola, que volvió de su lesión con 18 puntos.







El Valencia mantiene el sueño de los 'playoffs'

Triunfo del Baskonia ante el Khimki

Pero no encontró el equipo blaugrana el ritmo necesario, y mucho menos el acierto, para contrarrestar a los de. El alumno privilegiado le ganó al maestro. En el primer encuentro entre ambos como técnicos, el exbase le ganó el pulso a quien fuera su entrenador, un Svetislav Pesic que ganó la Copa del Rey ejerciendo de salvador pero que en EuropaGran Canaria parece ser el oasis en el desierto de un Barça que esta noche volvió a ser el equipo previo a esa cita copera. Sin acierto en el triple, con un 6/21 pese a que Oriola aportó un 2/3,que sigue buscando Pesic, el Barça no pudo olvidar el mal sabor de boca del Clásico de la semana pasada. Aquel correctivo en el Palau (74-101) se repitió en Kaunas.Con una máxima ventaja de +21 puntos (90-69 tras un triple de Axel Toupane) que se dio varias veces, Zalgiris no sufrió en ningún momento. Aún así, en cuanto el Barça se acercaba o encadenaba algún parcial de 0-4 o 0-6, Jasikevicius. Ni una oportunidad de reacción quiso dar el Zalguiris al Barça, que de todos modos no estuvo en condiciones de intentar la remontada y sigue con su 'via crucis' europeo particular.Por contra, el Zalguiris sigue imparable y una jornada más se acerca a estar en esos 'playoffs' . Esta noche cuajó una excelente actuación Toupane,en sendos intentos, pero también el base Kevin Pangos (18 puntos) o Aaron White, que fue un revulsivo, fueron claves en el triunfo lituano. Zalguiris, que ya ganó en el Palau Blaugrana en la tercera jornada (75-81), cerró de la mejor manera su duelo contra un exequipo de su entrenador.Pangos (18), Ulanovas (7), Toupane (21), Jankunas (3), Davies (9) --quinteto inicial--; Sajus (-), Masiulis (-), Milaknis (9), Micic (4), White (11), Kavaliauskas (6), Valinskas (2).Heurtel (2), Hanga (5), Claver (7), Moerman (2), Oriola (18) --quinteto inicial--; Ribas (3), Jackson (6), Navarro (8), Vezenkov (2), Koponen (10), Tomic (11).19-15, 25-19, 26-16 y 20-24.El Valencia Basket aún mantiene el sueño de meterse en los 'playoffs' después de su victoria ante el Brose Bamberg (86-70), un triunfo que comenzó a labrar en el primer cuarto, donde alcanzó una ventaja de +19, pero que llegó igualado al último asalto en el que(18 puntos) se erigió como protagonista para poner a los suyos a tres triunfos del 'Top 8'.Después del primer acto, nada hacia presagiar lo que ocurría el resto del partido. Bojan Dubljevic (14 puntos) dominó la pintura ydentro y fuera de la pintura. Pero Dejan Musli entró al encuentro y secó la aportación del montenegrino para igualar el choque y dejarlo todo para el final.Entre la conclusión del tercer cuarto y el inicio del cuarto, Abalde se puso la capa de héroe y certificó la victoria de los desobre el cuadro germano, al que iguala en la tabla (9-15) para mantener vivo el sueño de alcanzar los cuartos de final en las seis jornadas que restan.Rafa Martínez (10), Thomas (11), Abalde (18), San Emeterio (16) y Dubljevic (14) --quinteto inicial--; Green (4), Doornekamp (5), Sastre (3), Hlinason (1), Williams (2), Puerto (-) y Sergi García (2).Hickman (5), Zisis (6), Wright (9), Rubit (9), Radosevic (5) --quinteto inicial--; Hackett (11), Nikolic (5), Staiger (-), Mitrovic (1), Lo (5), Olinde (-) y Musli (14).28-11, 9-23, 23-20 y 26-16.El Baskonia convirtió en anécdota unante el Khimki para apuntarse una victoria (87-77), lo que le deja a un triunfo de la zona de 'playoffs', recital defensivo y ofensivo de los vascos para aprovechar la derrota de un Maccabi que marca el corte.(16 puntos) y(15 y 15 rebotes), permitieron a los azulgrana apuntarse la primera de las siete finales por delante para estar en los cruces por la 'Final Four'. Tras las derrotas ante Panathinaikos y CSKA Moscú, el Baskonia reaccionó en el Buesa Arena, aunque tardó unos minutos.Beaubois desatascó el ataque local, en un cambio radical que dio el mando a los de Pedro Martínez ya al descanso (44-39). El conjunto azulgrana dio la vuelta a todas las estadísticas,y dominando el rebote con autoridad hasta marcharse 19 arriba (67-48). Le sobró al Baskonia el último cuarto.Y eso que Shved volvió a enchufarse, aunque ya tarde, para terminar como(23), bien acompañado por Gill (21), pero insuficiente para parar el despegue de un Baskonia que avista la gloria, en su mano ya que aún tiene que recibir a Maccabi.Granger (3), Huertas (13), Timma (5), Malmanis (-) y Poirier (4) --quinteto inicial--; Voigtmann (9), Janning (6), Beaubois (16), Shengelia (15), Vildoza (3), Diop (5) y Garino (8).Markovic (3), Anderson (3), Shved (23), Gill (21) y Thomas (2) --quinteto inicial--; Robinson (6), Honeycutt (11), Monia, Todorovic (2), Jenkins (3) y Vialtsev (-).18-26, 26-13, 25-13, 18-25.