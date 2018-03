El lado solidario de Mertens: reparte pizzas entre los indigentes de Nápoles

Dries Mertens, futbolista del Nápoles, tiene un lado solidario que nadie conocía hasta ahora. El jugador belga fue 'cazado' ayudando a varios sin techo, que son los que más están sufriendo la ola de frío que afecta a la ciudad italiana.



El Corriere della Sera ha desvelado que Mertens ha estado repartiendo pizzas recién hechas entre los napolitanos más desfavorecidos. "Vamos a comprar unas margaritas y las regalamos a los que viven en la calle", dijo a sus amigos.



Mertens trató de pasar desapercibido para que no lo reconocieran, sin embargo le pillaron. Una vez cazado, decidió publicar un vídeo en las redes sociales en el que se le ve regalando juguetes y camisetas a niños enfermos, y llevando comida a perros abandonados.



"No era mi intención dejar que la gente supiera ciertas cosas a través de las redes sociales, pero como algunos periódicos comenzaron a escribir sobre ellas, prefiero publicar un vídeo, tal vez así otros se animen. Ayudar a aquellos en dificultades, incluso con poco, no requiere mucho esfuerzo, y me gustaría verte haciéndolo también", escribió.