El Caudal, a ilusionarse

El Caudal quiere mantener ilusión o, al menos, comenzar a generarla. El equipo mierense va camino de los seis meses sin ganar y esta tarde en el Municipal de Gobela tiene la oportunidad de quitarse de encima ese san Benito particular además de tratar de aferrarse a las escasas opciones de salvación que el quedan a cuadro blanquinegro que es colista del grupo con quince puntos sumados cuando restan por disputarse once jornadas.

La salvación es casi una quimera. El Caudal está a diez puntos de la plaza de promoción que ostenta el Vitoria y a trece de la permanencia directa. Todo cuando sólo quedan 33 puntos por disputarse. El reto es de los relevantes pero el plantel blanquinegro quiere aferrarse a ellos pero para comenzar a generar ilusión no sólo a una alicaída afición caudalista sino a los propios jugadores. Unos futbolistas que no pasan por uno de sus mejores momentos anímicos y que necesitan engancharse como el extremo Jandrín confesó esta misma semana. El Lugones tiene la solución que no eso otra que "ganar un partido. Necesitamos vencer cuanto antes para dejar de lado esa mala racha sin ganar y que podamos llevarnos una alegría que nos dé moral".

La primera oportunidad la tendrán esta tarde ante un Arenas que es uno de los rivales por la salvación. Los de Getxo están fuera del descenso con quince puntos más que los mierenses y un triunfo en Gobela daría ánimos al Caudal además de restar puntos contra un rival directo.

Para el duelo de esta tarde Josu Uribe ha recuperado al lesionado Adrián Llano y los sancionados Cristian y Borja Navarro pero se ha quedado fuera el "tocado" Seger. Así el Caudal jugaría con: Óscar Santiago; Cristian, Catú, Alberto González, Pelayo; Calahorro, Borja Prieto; Iker Alegre, Alberto Gómez, Jandrín; y Javi Camochu.

Por su parte el Sporting B recibe esta tarde, a las cuatro y media, en Mareo al Barakaldo en Mareo.