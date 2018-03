Luanco se queda sin prueba por la baja participación

El Ayuntamiento de Gozón ha suspendido el duatlón "Villa Marinera" de Luanco, previsto para mañana domingo, por la baja participación, en torno a 50 deportistas cuando el Consistorio tomó la decisión, algo que no ha sentado bien en la Federación Asturiana de Triatlón. "Tenemos que pensar en los deportistas y esos cincuenta corredores se habían decidido por la prueba de Luanco, habían planificado con ella sus entrenamientos e igual hasta dejaron de apuntarse en otras pruebas. No es justo para ellas. No se les puede avisar con tres días de antelación de que la prueba no se celebra", señaló el presidente de la federación, Ángel Fernández.

En junio está previsto que se celebre el triatlón "Villa marinera", con los mismos organizadores: el Ayuntamiento y una empresa. "Seguimos adelante, esperando que la participación sea mejor", señaló el concejal de Deportes, Daniel Fernández, ayer. Sin embargo, después del plantón de este fin de semana, la Federación medita pedir alguna garantía de celebración antes de abrir la inscripción para la prueba veraniega.

Desde el Ayuntamiento, señalan que se ha puesto en una balanza la prueba y el bienestar de los vecinos. "No podemos paralizar Luanco una mañana de domingo, para una prueba que no tiene suficientes atletas. Además, se moviliza personal de la policía local, ambulancia, voluntarios de protección civil... Es un gasto que no se corresponde con la participación y este ayuntamiento tiene la economía que tiene", explicó el concejal de Deportes, Daniel Fernández. El edil añadió que desde el Ayuntamiento lamentan que la prueba no se celebre. "La organización la llevaba una empresa que había hecho todo el trabajo. La prueba estaba preparada, tenían el material y nosotros teníamos montado el dispositivo. El circuito ha cambiado, es muy bonito, es una pena que la participación no fuera más alta porque iba a ser una bonita competición", afirma el concejal.

A la Federación no le convencen estas explicaciones, sobre todo, porque la decisión se tomó "demasiado pronto", en palabras del presidente. "La inscripción se cerraba a las once de la noche. Cuando tuvieron la reunión en la que se suspendió la prueba, eran 52 inscritos, cuando nosotros anunciamos que se suspendía, ya eran más de 60 y el ritmo era para que hubiera un centenar por la noche. Más o menos las que hubo en Cangas hace unos días", señala Ángel Fernández.

La empresa organizadora también lamentó, por su parte, que no se celebre la prueba cuando ya tenían todo preparado. "Teníamos todo el material ya comprado y estábamos deseando rescatar la carrera", señalan. Y es que la empresa tomaba el relevo de los anteriores organizadores, que ya el año pasado decidieron no celebrar la prueba.

La Federación Asturiana ya ha informado a los participantes de que se les devolverá el precio de la inscripción.