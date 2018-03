El Avilés busca ante el Condal un triunfo vital

El Avilés se la juega esta mañana ante el Condal, un rival directo en la pelea por la permanencia que aventaja en cuatro puntos a los blanquiazules. Un triunfo local supondría una buena ventaja para los avilesinos puesto que el resultado en la ida fue de empate a uno, con goles de Óscar González que adelantó a los de Noreña en el minuto 37 y de Coutado que empató en el 79. Y una derrota pondría las cosas muy cuesta arriba para los de Xiel, que tienen un complicado calendario hasta el final de Liga al recibir en el Suárez Puerta a todos los primeros, excepto el Marino con el que ya jugó los dos partidos.

El problema para Xiel son las lesiones de Gastón y Mathieu dos de los refuerzos de enero que marcan las diferencias. La baja de Gastón deja huérfano el puesto de medio centro defensivo, sin un repuesto claro. En Santa Cruz lo ocupó el central Domínguez tras lesionarse Gastón, pero no es su puesto y lo acusó.

Mathieu, que ya no pudo jugar ante el Gijón Industrial la pasada semana, se perderá también el partido en El Florán ante el San Martín del próximo fin de semana porque tiene que visitar al doctor Rodas el día 15 para ver si está cicatrizada la pequeña rotura que sufrió la pasada semana en el isquiotibial derecho. De ir todo bien, el delantero francés podría tener unos minutos contra el Llanes en el siguiente partido a disputar en el Suárez Puerta.

El técnico, por contra, podrá contar con el central Thomas, que mejoró de las molestias que arrastró durante la semana en la rodilla izquierda aunque es posible que empiece en el banquillo después de más de tres meses sin jugar por una rotura en el isquiotibial izquierdo; y con el lateral Toni Escobedo, lesionado también en el isquiotibial izquierdo. El catalán asegura que puede jugar si el técnico lo estima oportuno y Xiel duda si incluirlo en el once. El portero Carlos Castro no entrenó el viernes (el equipo descansó ayer) al sufrir amigdalitis y fiebre aunque en principio estará esta mañana; y el central Expósito no podrá jugar por sanción.

Xiel convocó a los 17 disponibles y tendrá que hacer un descarte antes del partido.

El equipo quiere olvidar de la goleada que sufrió ante el Gijón Industrial (4-1) y pasado domingo y recuperar las buenas sensaciones del último partido en el Suárez Puerta ante el Lugones (3-0) ante un Condal que también empezó mal pero al que catapultaron tres victorias consecutivas ante el Siero (4-2), L´Entregu (0-1) y Tuilla (1-0), aunque a partir de ahí enlaza dos derrotas frente al Marino (5-0) y Colunga (1-2).

Mercadillo. El club avilesino organiza entre las 11.00 y las 14.00 horas el II mercadillo de segunda mano y trueque "días de fútbol" a través de la iniciativa "puerta cero", que ofrece un espacio de encuentro y participación para la ciudad. En el mercadillo caben todo tipo de productos, desde ropa a muebles y la idea es repetirlo en todos los partidos de Liga que restan en el entorno de la puerta cero del Suárez Puerta.