Otro chasco del Caudal

Guecho, Área 11

No ganaba el Caudal desde septiembre y pudo hacerlo en el campo del Arenas. Un gol en propia meta puso el partido de cara al equipo mierense, pero luego no supo aprovechar los errores defensivos locales para sentenciar la contienda. Los vizcaínos, en una segunda mitad de fe y esfuerzo, aprovecharon sus oportunidades y lograron la victoria con tantos de bella factura, sobretodo el segundo, de falta directa.

El partido resultó nervioso y rápido, ya que unos y otros saltaron con muchas ganas al césped. Los asturianos no le hacían ascos al balón y desde los minutos iniciales Calahorro y Prieto en el centro del campo estuvieron muy activos. Salían rápidos a la contra y, fruto de ello, Polaco intentaría rematar desde el borde del área al cuarto de hora, pero sin consecuencias sobre la portería de Txemi. El peligro local sólo llegaba a balón parado. Royo lanzó una falta al borde del área que Rabanillo desvió con una mano prodigiosa fuera de los tres palos. El cuarto de hora final del primer tiempo fue para los visitantes, que tuvieron ocasiones para adelantarse. Jandrín la envío por encima del larguero sólo en el área. Prieto tampoco acertaría escasos segundos después. En los últimos instantes, un centro a media altura de Adrián Llano lo introdujo el lateral Espinosa en su propia portería. Los locales se descompusieron en defensa y Jandrín tuvo una ocasión clara, pero su remate se marchó por encima del larguero.

Tras el descanso, el Arenas se enchufó al partido y ya no dejó de pisar la parcela de los visitantes. Sin salir de su área, el Caudal dejaba hacer a los locales, pero no sufría en exceso. Zamorano y Gonzalo remataron desviado en los primeros minutos. Los centrocampistas vizcaínos no consiguieron enlazar con sus atacantes y sólo lo intentaban a través de balones en largo, pero la férrea zaga astur jugaba con ventaja.

La solidez del Caudal apenas dejaba huecos a los de Guecho. El partido se acercaba al tramo final y el Caudal casi no salía de su área. Un balón bombeado llegó a Uranga, que consiguió el empate. La afición local empujaba a su equipo, que seis minutos después, en una parábola increíble de falta directa de Cristobal Gil, terminaba en la escuadra. Los de Mieres intentaron en la prolongación volver a superar a Txemi, pero el guardameta lo impidió.

El técnico caudalista, Josu Uribe, señaló que "no hemos merecido perder. Al final se ha repetido la historia de siempre". Y añadió: "Hemos tenido ocasiones clarísimas después del gol para sentenciar, pero somos sólo llevamos trece goles y no hemos podido sentenciar". No obstante, Uribe afirmó que "estoy satisfecho con el partido serio que hicimos, pero dos goles infantiles y una falta tonta nos derrotaron".