Iker Casillas dejará el Oporto al final de esta temporada

El portero español Iker Casillas no continuará la próxima temporada en el Oporto, según confirmó el director de comunicación del club, Francisco J. Marques, que explicó la necesidad de la entidad de liberar "contratos altos" por la situación económica del equipo portugués. "Por motivos que no vienen al caso, el club durante mucho tiempo gastó más dinero del que debía. Está obligado a recortar gastos, sobre todo de salarios de jugadores, que es la partida más importante", dijo. Marques afirmó que el de Casillas es un "contrato muy alto". "Vamos a pagar hasta el fin religiosamente, no tenemos alternativa, pero cuando el contrato termine vamos a tener una holgura de algunos millones de euros anuales".