Pulso por la Liga

El Barcelona recibe hoy al Atlético de Madrid en el Camp Nou (16.15 horas/beIN LaLiga) en un pulso directo por el título por los sólo 5 puntos de diferencia entre ambos, tras los últimos empates de los de Ernesto Valverde, que los "colchoneros" intentarán reducir aún más pues si la distancia aumenta hasta los 8 puntos el "alirón" volverá a teñirse de blaugrana.

No ha conseguido todavía ganar Ernesto Valverde a Diego Simeone en enfrentamientos domésticos, pero el técnico argentino no ha podido ganar nunca al Barça en el Camp Nou en La Liga. En una semana de tres jornadas, el Barça perdió fuelle en Gran Canaria al no pasar del empate contra Las Palmas (1-1), que sigue en zona de descenso. En la capital catalana, en el entorno del club, no se entendió la actuación arbitral de Mateu Lahoz con un penalti muy complicado de pitar y las manos fuera del área del portero canario ni siquiera señaladas, pero la verdad es que no fue un buen partido del Barça sino todo lo contrario.

De los once puntos de ventaja que tenía el Barça sobre el Atlético se ha pasado a los cinco. El Atlético no ha dejado de ganar desde entonces -Valencia, Málaga, Athletic, Sevilla y Leganés han sido sus víctimas- y cogiendo confianza al comprobar que a excepción del Girona el Barça no pudo ganar en ese periodo.

Además, el Atlético se presenta en Barcelona con la única baja de Savic en defensa, suplida bien por Giménez, y con un Griezmann que está mejor que nunca.

El Barça recupera tras sanción a un gran socio de Messi; Jordi Alba. El carrilero cumplió ciclo en Las Palmas y es la gran novedad en un Barça que le echó de menos. Su asociación con Messi e Iniesta es clave, y volverá al once. Más dudas hay en el centro del campo por si se ubica ahí a Coutinho de inicio o, en cambio, Valverde apuesta por la polivalencia y fuerza de Paulinho. Y es que el Atlético podría volver a poblar el centro del campo con cuatro futbolistas de toque, como son Koke, Gabi, Thomas y Saúl, para intentar robar el balón al Barça y no estar los 90 minutos persiguiéndole.