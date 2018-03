El Toscaf Atlética también tropieza en Salamanca

El Toscaf Atlética repitió los errores en el lanzamiento que le ha lastrado en los cuatro últimos partidos y cayó ante un Salamanca que respira y abandona las últimas posiciones de la tabla. Los de Juan Muñiz pierden fuelle en la pelea por las primeras posiciones que dan derecho a pelear por el ascenso y el técnico avilesino comenta que el equipo está bloqueado mentalmente. "Hemos vuelto a fallar lo indecible porque no estamos bien anímicamente, tenemos miedo a fallar y no nos sale nada a pesar de que no se puede poner ni un pero a los jugadores en la pelea y en la lucha", comentó tras el partido de ayer para añadir: "Jugamos con una presión enorme y tenemos que olvidarnos de resultados y de historias de play-off para disfrutar jugando porque con esta presión fallamos muchísimo y así es imposible ganar".

Los avilesinos, que quedan cuartos en la tabla a cuatro puntos del Santoña en espera de lo que haga hoy el Cronistar Oviedo, reciben el sábado día 10, a las 18.00 horas, al BM Corrales cántabro,