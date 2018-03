El Tuilla no tira la toalla en la lucha por la promoción

Un Tuilla "tocado" tras la derrota de la pasada jornada en Llanes quiere seguir aferrándose a sus opciones de acabar la fase regular en plazas de promoción de ascenso y hoy necesitan ganar al Valdesoto tras la derrota de ayer de los llaniscos en Luanco.

Chuchi Collado tiene varias bajas para afrontar la visita del Valdesoto. El mierense no podrá contar ni con Monasterio y ni con Piniella por lesión ni con Jaime Serrano, por sanción. Monasterio está aquejado de una lesión muscular mientras que Piniella ha tenido que volver a ser intervenido para colocar el tabique nasal fracturado el mes de agosto en un duelo de Copa Federación ante el Langreo. Los servicios médicos de la Federación le han vuelto a intervenir para recolocar el tabique nasal pues no había quedado del todo bien en la primera operación. Por su parte, Froilán también tiene numerosas ausencias. El técnico no podrá contar con los sancionados Dani Cuello y Garri además del lesionado Youssuf, mientras que Roberto Pérez y Cordero no jugarán por problemas laborales.