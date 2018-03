El Basket Mar corta su buena racha ante el Joventut

No pudo seguir con su racha de victorias en su salida a Barcelona, donde le esperaba el Joventut Les Corts, que, encabezado por Soriano, secundada por Paula Tutusaus, superó a un Ascensores Tresa-Basket Mar en el que destacaron las aportaciones en ataque de Izabella Sangalli (26 puntos) y Riley Nordgaard (25 puntos). Unos puntos que no fueron suficientes, echando en falta la aportación desde el banquillo. La igualdad predominó en la primera parte, con 42-39 al descanso. En la segunda, las locales estuvieron muy acertadas en el tiro lo cual desvaneció las opciones del equipo gijonés, que peleó hasta el final pero no estuvo acertado desde el perímetro.