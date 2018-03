Un ejemplo para los deportistas del futuro

Al candasín Alejandro Fernández Rodríguez (13 años), mediocentro del Sporting infantil, le da "mucha rabia" la muerte de Quini. Ese futbolista cuyas excelencias ignoraba cuando con 8 años entró como benjamín de primer año en el Sporting, y de las que luego supo mucho "por mi abuelo, Canales, que jugó con él en el Ensidesa". De hecho, Canales era capitán del equipo cuando debutó Quini, y ambos pudieron compartir casi tres años de experiencia como jugadores. Así que primero supo, por boca del abuelo, lo "buena persona y el ejemplo a seguir" que podía llegar a ser Quini, y luego lo experimentó en vivo viendo cómo el ídolo se relacionaba con todos por los campos de Mareo y, sobre todo, escuchando su discurso futbolístico.

"En un torneo de Navidad, hace como dos años, jugamos contra el Covadonga un mal encuentro y Quini nos vino a dar una charla. Nos dijo que sólo por llevar la camiseta del Sporting no se ganan partidos, que había que lucharla y sufrirla; y me gustó", cuenta el chaval, que asumió que "para los próximos partidos había que pelear más". Alejandro Fernández considera a Quini, como le dijo su abuelo, "un ejemplo a seguir, por su sacrificio en el campo, por ser buen compañero y porque todo lo hacía con mucha humildad". Esto último, sobre todo, poco visto en el fútbol actual. Alejandro, que con 8 años no quiso que su tío le hiciera una foto con Quini cuando lo vieron la primera vez por Mareo -"entonces yo era muy pequeño, no sabía quién era", se excusa el candasín- ahora es consciente de que esta semana en Gijón se despidió "como la estrella que era" a un hombre que destacaba también por ser "generoso y buena persona". Y Alejandro, como integrante de las categorías inferiores del Sporting, estuvo ahí, en el campo de El Molinón, cuadrándose ante la leyenda.

Humildad es también la palabra que usa el capitán del equipo de balonmano del Grupo Covadonga, Alexis Fernández, al referirse y ensalzar a Quini. "A pesar de haber sido una superestrella del deporte es un hombre con una gran humildad. No lo llegué a conocer personalmente pero con todos los que hablé o lo que leí estos días siempre destacaban ese rasgo", sostiene. Y eso, dice, es material de primera a la hora de enfocar los valores del deporte en la base: "Los jóvenes deberían fijarse mucho en él. Aunque seas muy bueno en tu deporte es necesario trabajar y ser humilde". También destacaba Quini por su afable carácter, también beneficioso en la formación de niños y adolescentes, y una cualidad a cultivar en las canchas: "Era una persona que se hacía amigo de todos y todos le querían, lo demuestra el impresionante minuto de silencio que le dedicó el Oviedo a pesar de ser un jugador del eterno rival. Es admirable".

Y es que a Quini le querían en todas partes. Fernando Villabella, presidente del Oviedo Baloncesto, rememora cuando en la inauguración de un gimnasio Quini se le acercó para felicitarle por la marcha del club. "Estábamos en el pincheo y se me acercó para saludarme. Me dijo que le habían hablado muy bien del ambiente de Pumarín y que tenía muchas ganas de ir a ver un partido de baloncesto a Oviedo", explica. El carácter y la humildad de Quini son para el presidente del club ovetense "cosas que los niños deben aprender".

Otro que siempre le admiró fue Pepe Rionda, presidente del Cronistar de balonmano, un club que es todo un referente por su trabajo con la cantera. "Para mí, que trabajar con los guajes es lo más grande, los valores de humildad, trabajo y sacrificio de Quini son para regalárselos a todos los chavales. Lo tenía todo. Era un hombre del pueblo", concluye.