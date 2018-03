Villa recuerda a Quini en su partido con el New York City

No marcó, pero David Villa no dudó en rendir su particular homenaje a Quini tras su fallecimiento. En su primer partido con el New York City tras la triste noticia, el Guaje lució una camiseta para salir al campo en la que podía leerse "siempre Quini".



El delantero asturiano dejó un mensaje en las redes sociales para acompañar el vídeo en el que se le pude ver lucir la camiseta. "No ha sido la mejor semana para mí, pero como me enseñaste desde que tenía 18 años, en esto no hay excusas, sólo vale dar todo y así he hecho amigo. Seguro me hubieras regañado por no hacer gol pero ahí te va mi pequeño homenaje. Gracias por todo brujo. Te quiero", escribió el jugador en sus perfiles de Facebook, Twitter en Instagram.







