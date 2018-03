Chuchi: "No ganar al Valdesoto es un paso atrás"

El Tuilla no pudo pasar del empate a uno en El Candín ante el Valdesoto dejando pasar la oportunidad de recortar distancias respecto a sus rivales directos por meterse en plazas de "play-off" como son un Llanes que perdió en Luanco contra el Marino y un Covadonga que empató en Llanera. Chuchi Collado, técnico arlequinado, o tira la toalla por la cuarta plaza aunque reconoce que "ha sido un paso atrás en nuestra lucha por jugar la promoción".

Los "dinamiteros" afrontaba el duelo del domingo contra el Valdesoto con la ilusión de acercar al Llanes, que es cuarto, y resarcirse de la derrota de la pasada jornada en San José, precisamente, ante los llaniscos. La realidad fue bien distinta y no pasaron del empate ante un cuadro que lucha por evitar el descenso. Collado confesó que "no hicimos un buen partido. En la primera parte no estuvimos bien pero en la segunda sacamos las ganas y creo que tuvimos ocasiones para ganar pero no marcamos y acabamos empatando". El mierense explicó que "no es el resultado esperado y es dar un paso atrás pero hay que levantarse cuanto antes pues queda mucha Liga y hay que luchar por entrar en plazas de promoción de ascenso".

El técnico arlequinado no piensa en que "ya no tenemos opciones de ser cuartos. Resta mucha competición y debemos luchar hasta el final. Lo que está claro es que ya no podemos fallar más y nos lo jugaremos todo en lo que nos queda".

La primera cita será el próximo sábado en el derbi municipal ante el Langreo en el Nuevo Ganzábal. Chuchi cree que "es la oportunidad ideal para resarcirnos de esta mala racha y poder darles una alegría a nuestros aficionados".