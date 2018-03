El conjunto luanquín vuelve a entrenarse en Miramar tras dos meses

El Marino recupera Miramar para entrenarse esta semana y es la mejor noticia posible para los de Oli Álvarez, que llevan dos meses peregrinando por distintos escenarios incluido un gimnasio en Oviedo y el escaso verde existente en la grada de entrada de Miramar. "Entrenar en el campo es muy importante porque media hora que lo hicimos el viernes ya fue otra cosa. Poder hacer cierto trabajo ayuda a que las cosas se hagan mejor en el partido, pero nos seguiremos adaptando a todo", señaló el técnico.

El equipo vuelve esta mañana (10.00 horas) al trabajo para empezar a preparar el partido del sábado en Valdesoto y descansará el jueves en lugar del viernes como es habitual cuando el partido se juega el domingo. Oli no podrá contar con el central Saavedra, que vio la quinta amarilla contra el Llanes, ni con los lesionados Viesca y Fassani. El primero fue operado a finales de noviembre del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y está recuperando muy bien, pero la lesión exige unos plazos y hasta al menos el play-off no estará listo.

Fassani va despacio por el adductor. El punta ya hizo algo con el grupo el sábado y esta semana hará un poco más, pero Oli afirma que no va a forzar. "Necesitamos su ayuda en estos tres meses, pero no vamos a correr ningún riesgo y será él quien marque los plazos porque es cuestión de sensaciones suyas". Y es que delantero uruguayo aporta una forma de jugar diferente a Wilmer, el único punta claro que tiene ahora la plantilla. "Fassani es más físico, más posicional y tiene más experiencia. No es casualidad que haya marcado 30 goles en los últimos años y es vital tenerlo para el tramo final del campeonato", concluyó Oli.