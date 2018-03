El McLaren del compañero de Alonso sufre su tercera avería del día en Montmeló

McLaren no comenzó del mejor modo posible los segundos test de pretemporada en el circuito de Montmeló (Barcelona), después de que el monoplaza que pilotaba el belga Stoffel Vandoorne se quedase parado en dos ocasiones esta mañana y una vez más esta tarde.



"Hemos sufrido un apagón de potencia durante la última vuelta de Stoffel, lo que significa que hemos perdido datos. El equipo lo está investigando, pero volveremos lo más pronto posible que podamos", señaló el equipo de Woking en su cuenta oficial de 'Twitter' tras los problemas matutinos, que han impedido a Vandoorne rodar y además reavivan viejos fantasmas.





